В Самарской области устную часть ЕГЭ по иностранным языкам досрочно сдали 16 человек

Об этом сообщали в региональном министерстве образования и науки.

На экзамен зарегистрировался 21 участник, на пункт проведения экзамена пришли 16 человек.

Во всех аудиториях пункта проведения экзамена велось видеонаблюдение в режиме онлайн. Нарушений порядка проведения ЕГЭ общественными наблюдателями на пункте и онлайн наблюдателями не зафиксировано. Удаленных участников и завершивших экзамен досрочно по уважительной причине нет.