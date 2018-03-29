В Самарской области устную часть ЕГЭ по иностранным языкам досрочно сдали 16 человек
В среду, 28 марта, в Самарской области выпускники досрочно сдавали устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. По результатам прохождения данного испытания можно набрать до 20 баллов.
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