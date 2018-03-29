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12:14 (мск), источник: Volga News

В Самарской области устную часть ЕГЭ по иностранным языкам досрочно сдали 16 человек

В среду, 28 марта, в Самарской области выпускники досрочно сдавали устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. По результатам прохождения данного испытания можно набрать до 20 баллов.

Об этом сообщали в региональном министерстве образования и науки.

На экзамен зарегистрировался 21 участник, на пункт проведения экзамена пришли 16 человек.

Во всех аудиториях пункта проведения экзамена велось видеонаблюдение в режиме онлайн. Нарушений порядка проведения ЕГЭ общественными наблюдателями на пункте и онлайн наблюдателями не зафиксировано. Удаленных участников и завершивших экзамен досрочно по уважительной причине нет.

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