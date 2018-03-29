Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве

Бывший тренер «Спартака» и нынешний тренер «Ростова» Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве, пишет Mash.
Стоимость недвижимости оценивается в 145 миллионов рублей, при этом цена снижена — еще в прошлом году
Семья Карпина живет в Испании.
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