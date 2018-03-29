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14:34 (мск), источник: Вести.Ru

Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве

Экс-тренер «Спартака» был вынужден скинуть более 20 миллионов рублей, чтобы найти покупателя.

Бывший тренер «Спартака» и нынешний тренер «Ростова» Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве, пишет Mash.

Стоимость недвижимости оценивается в 145 миллионов рублей, при этом цена снижена — еще в прошлом году экс-футболист планировал выручить за нее 167 миллионов. В квартире шесть уборных, тренажерный зал и сигарная.

Семья Карпина живет в Испании.

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