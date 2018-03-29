Ряд авиарейсов задерживается, два отменены в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. ИА УралПолит.Ru. Ряд авиарейсов задерживаются, два отменены в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. ИА УралПолит.Ru. Ряд авиарейсов задерживаются, два отменены в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
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Кроме того, задерживается прилет бортов из Праги (вместо 17.50 ожидается в 18.20), из Парижа (вместо 18.45 плановое время прилета — 19.15), а также из Рима. Самолет ожидался в 18.55, задержка составляет 1 час и 40 минут.
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