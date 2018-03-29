Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Как в младенчестве выглядели 17-летние двойняшки Малинина
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Cпецназовец раскрыл операцию СБУ в связи с пожаром в Кемерово
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
СМИ: в Петербурге горит крупнейший универмаг ДЛТ
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
В Подмосковье случился крупный пожар: Люди прыгали из окон - СМИ
СМИ: Рождественская рассказала о смерти Васильевой
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
11Акции в память о погибших в Кемерово
13:16 (мск), источник: УралПолит.ру

Ряд авиарейсов задерживается, два отменены в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. ИА УралПолит.Ru. Ряд авиарейсов задерживаются, два отменены в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

По данным онлайн-табло авиаузла, отменен рейсы из московского Домодедово, который должен был прибыть в 12.45 по местному времени, а также из Курган-Тюбе (Таджикистан), прилет которого ожидался в 13.45.

Кроме того, задерживается прилет бортов из Праги (вместо 17.50 ожидается в 18.20), из Парижа (вместо 18.45 плановое время прилета — 19.15), а также из Рима. Самолет ожидался в 18.55, задержка составляет 1 час и 40 минут.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Тюменка осуждена за то, что зарезала сожителя
СКР и МЧС видят разные причины пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»
Группа террористов ликвидирована на Кубани
Китай посоветовал США «не рыть себе яму»
Британские СМИ испугались модернизации российской «Мертвой руки»
Уткин сравнил игрока сборной России с деревянным чурбаном
Лиса украла у мужчины кошелек (видео)
Россияне рассказали, что они ценят в противоположном поле
Спорт
СКА и Казань — фавориты. Прогноз на первые игры финальных серий Что может противопоставить питерцам ЦСКА без Шалунова и Шумакова, и откуда брать силы «Трактору»?
Авто
Новый дерзкий Nissan бросит вызов «Тойоте Камри» Nissan презентовал седан Altima шестого поколения, на который представители марки возлагают очень большие надежды
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети» Девочка поможет ведущим шоу Евгении Медведевой и Алексею Ягудину подбадривать юных участников проекта
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
40-летняя Чехова и другие звезды с осиной талией (фото) Параметры «90-60-90» уже нельзя назвать идеалом, к которому непременно стремятся все.
Дети
Муж Боярской похвастался чудесным подарком 5-летнего сына (фото) Поклонники отметили сходство нарисованного папы с «оригиналом».
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь