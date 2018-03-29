Волгоградскую молодежь приглашают на «Утро-2018»

Как сообщают в пресс-службе комитета молодежной политики региона стартовала регистрация на форум молодежи Уральского федерального округа «Утро-2018». Мероприятие пройдет в Курганской области с 20 по 30 июня в 2 смены.

Участниками форума станут около 1 500 молодых людей, среди которых представители обучающейся и работающей молодежи, занятые в различных сферах (экономика, бизнес, политика, общественная деятельность, спорт, наука, образование и культура) Уральского федерального округа, а также других субъектов РФ и СНГ.

Молодые люди пройдут обучение по 12 образовательным программам, обсудят с единомышленниками интересующие вопросы, примут участие в разработке проектов и вариантов решения актуальных проблем современной молодежи, а также сами организуют различные общественно значимые акции.