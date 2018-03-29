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13:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Врачей Красноярска будут награждать за отказ пациенток делать аборт

Красноярские медики представили проект «Врачи за жизнь».

В краевом минздраве сообщили, что 4-й родильный дом стал победителем международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017−2018». Красноярские медики представили проект «Врачи за жизнь». Конкурс проводился координационным комитетом под эгидой Русской православной церкви.

Врачи разработали проект об эффективности работы по профилактике прерываний беременностей в женских консультациях города.

Авторы «Врачей за жизнь» планируют организовать цикл семинаров в каждой женской консультации. К занятиям готовятся специалисты методического кабинета по доабортному консультированию. На семинарах будут отрабатывать тактику поведения врача по профилактике абортов среди женщин. На занятия пригласили настоятеля Димитриевского храма-часовни Красноярска.

Согласно проекту, организаторы проведут конкурс в каждой из 12-ти женских консультаций на лучшего врача, который сохранил наибольшее число жизней. Девять месяцев за каждую сохраненную беременность врачу полагается вручение символа спасенной жизни — ангелочка из бисера. Их сделали дети 150-ой красноярской школы.

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