Врачей Красноярска будут награждать за отказ пациенток делать аборт

В краевом минздраве сообщили, что 4-й родильный дом стал победителем международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017−2018». Красноярские медики представили проект «Врачи за жизнь». Конкурс проводился координационным комитетом под эгидой Русской православной церкви.

Авторы «Врачей за жизнь» планируют организовать цикл семинаров в каждой женской консультации. К занятиям готовятся специалисты методического кабинета по доабортному консультированию. На семинарах будут отрабатывать тактику поведения врача по профилактике абортов среди женщин. На занятия пригласили настоятеля Димитриевского храма-часовни Красноярска.



Согласно проекту, организаторы проведут конкурс в каждой из 12-ти женских консультаций на лучшего врача, который сохранил наибольшее число жизней. Девять месяцев за каждую сохраненную беременность врачу полагается вручение символа спасенной жизни — ангелочка из бисера. Их сделали дети 150-ой красноярской школы.