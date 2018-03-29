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13:23 (мск), источник: VN.ru

Проверки торговых центров начались в Новосибирске

Эвакуацию посетителей и персонала провели 29 марта в ТЦ «Амстердам» и МФК «Сан Сити» в Новосибирске. Причем о том, что тревога учебная, люди узнали уже после завершения операции. Проверки связаны с пожаром в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», унесшим жизни десятков человек.

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В 10.30 началась эвакуация в «Сан Сити» на площади Карла Маркса. Люди покинули здание за восемь минут, был эвакуирован только торговый центр. Для них операция стала неожиданностью.

В 11 часов была проведена эвакуация в ТЦ «Амстердам» на улице Геодезической. «В ТЦ “Амстердам” провели эвакуацию. Сигнализации не было. Всех просто вывели на улицу на 5 минут», — сообщает паблик «ИнцидентНовосибирск».

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Подписчики паблика рассказали, что некоторые посетители отнеслись к эвакуации неоднозначно. «Я была там в “Ленте”, на входе предупредили, что будет эвакуация, потом подошли и попросили покинуть помещение. Никакой сигнализации не было, некоторые еще и возмущались — как так, 20 минут потратили на выбор продуктов, а теперь уходить нужно», — рассказали очевидцы.

В четверг, 29 марта, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников сообщил СМИ, что проверки всех ТРЦ региона начнутся 2 апреля, а по ряду направлений они уже идут. «Я поручил министерству строительства Новосибирской области поднять документы о приемке подобных объектов в эксплуатацию с целью выявить, не было ли каких-то подводных камней, замечаний в отношении систем пожаротушения, дымоудаления и других систем безопасности», — добавил руководитель области.

Тем временем в общественной организации «Гражданский патруль» рассказали, что безопасность торгово-развлекательных центров по всей стране проверяют общественники. После трагедии в Кемерове Россию всколыхнули общественные рейды по ТРЦ. Волонтеры фиксируют нарушения противопожарной безопасности на камеры мобильных телефонов. Выявленные нарушения юристы организации анализируют и передают в надзорные органы.

Организовали свои проверки и новосибирские журналисты. Корреспонденты ОТС проехали по крупнейшим комплексам Новосибирска и выяснили, что не все гладко и у нас. Так, в детской зоне «Сан Сити» оказался заперт эвакуационный выход. «Чтобы открыть дверь, нужен магнитный ключ. Ни у кого из персонала, даже у управляющей, его в этот день не оказалось», — отчитались журналисты.

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Во время загрузки произошла ошибка.
28 марта© Ньюстюб
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