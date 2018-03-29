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13:26 (мск), источник: VN.ru

2,5 миллиона рублей выиграл в лотерею житель Усть-Таркского района

Купил билет за 100 рублей и выиграл 2,5 миллиона рублей житель Усть-Таркского района Новосибирской области. Не очень рассчитывая на удачу, победитель слетал в Москву для подтверждения выигрыша, и вскоре ему перечислили всю сумму за вычетом налога 13%.

В январе житель Усть-Тарки купил в почтовом отделении лотерейный билет и… выиграл чуть больше ста рублей. На эти деньги приобрел еще билет. И каково было удивление, когда этот билет оказался выигрышным.

«Расположившись перед телевизором в выходной день, мы с женой, зачеркивая числа, сначала не поверили своим глазам, пока в бегущей строке не увидели, что обладатель счастливого билета живет в Новосибирской области, — рассказал VN.ru победитель. — После пошли на почту, но нам сказали, что сумма большая и за ней надо обращаться в главный офис ЗАО «ТД «Столото», который находится в Москве».

Преодолев расстояние в тысячи километров, встретившись с представителями офиса, обладатели выигрыша в 2,5 миллиона рублей подтвердили наличие билета, прошли регистрацию и вернулись домой, в надежде, что в течение 45 дней в деньги будут зачислены на счет.

И вот вся сумма на месте, кроме налога 13%. Обладатель счастливого билета распорядился деньгами как посчитал нужным и заявил: «Я не относился к числу счастливчиков, а тут повезло!».

2016 год стал удачным для 26-летней любительницы мороженого из Искитима. Воспитательница детского сада выиграла главный приз, собирая промокоды от мороженого. Организаторы пригласили девушку в Москву и вручили ей желтый Lamborghini Huracan LP 610−4 стоимостью около 15 миллионов рублей. Правда, Юля отказалась от столь ценного подарка и выставила суперкар на продажу.

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