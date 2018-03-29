Пермский зоопарк завершил торги на поставку альпаки
Пермский зоопарк завершил закупку альпаки у единственного поставщика — зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Пермский зоопарк завершил закупку альпаки у единственного поставщика — зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде.
Животное, родившееся 5 декабря 2017 года, оценили в 230 тыс. руб. Альпаку доставят в Пермский зоопарк не позднее 31 марта.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.