Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
«Русские никогда не играли с такими ставками»: в США встревожены
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото)
Квартиру мужчины дважды продали, пока его не было в городе
За что отвечает наследственность
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
СМИ: в Петербурге горит крупнейший универмаг ДЛТ
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
В Подмосковье случился крупный пожар: Люди прыгали из окон - СМИ
СМИ: Рождественская рассказала о смерти Васильевой
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
13:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Пермский зоопарк завершил торги на поставку альпаки

Пермский зоопарк завершил закупку альпаки у единственного поставщика — зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде.

Животное, родившееся 5 декабря 2017 года, оценили в 230 тыс. руб. Альпаку доставят в Пермский зоопарк не позднее 31 марта.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Кемерово прошли похороны погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»
Украина не отпускает Сбербанк
СКР и МЧС видят разные причины пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»
Группа террористов ликвидирована на Кубани
Китай посоветовал США «не рыть себе яму»
Британские СМИ испугались модернизации российской «Мертвой руки»
Уткин сравнил игрока сборной России с деревянным чурбаном
Лиса украла у мужчины кошелек (видео)
Россияне рассказали, что они ценят в противоположном поле
Спорт
СКА и Казань — фавориты. Прогноз на первые игры финальных серий Что может противопоставить питерцам ЦСКА без Шалунова и Шумакова, и откуда брать силы «Трактору»?
Авто
Новый дерзкий Nissan бросит вызов «Тойоте Камри» Nissan презентовал седан Altima шестого поколения, на который представители марки возлагают очень большие надежды
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети» Девочка поможет ведущим шоу Евгении Медведевой и Алексею Ягудину подбадривать юных участников проекта
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Леди
40-летняя Чехова и другие звезды с осиной талией (фото) Параметры «90-60-90» уже нельзя назвать идеалом, к которому непременно стремятся все.
Дети
Муж Боярской похвастался чудесным подарком 5-летнего сына (фото) Поклонники отметили сходство нарисованного папы с «оригиналом».
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь