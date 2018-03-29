Из-за гриппа каникулы для учеников 1−4 классов в Петербурге продлят еще на неделю
Младшим школьникам Петербурга продлят каникулы еще на неделю. Об этом «Фонтанке» 29 марта сообщили в комитете по образованию.
Младшим школьникам Петербурга продлят каникулы еще на неделю. Об этом «Фонтанке» 29 марта сообщили в комитете по образованию.
Занятия в начальных классах отменяют по требованию регионального Роспотребнадзора
«Образовательным учреждениям также необходимо … проводить осмотры воспитанников и учащихся 5−11 классов перед началом занятий, принимать меры по изоляции детей с признаками ОРВИ и приостанавливать образовательный процесс на срок не менее 7 дней в классах, в которых количество заболевших более 20%», — добавили в комитете.
По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в городе остается на высоком уровне. С 19 марта по 25 марта эпидемический порог был превышен на 41,9%. Среди заболевших у 76,1% диагностирован грипп.
Отметим, что для младшеклассников это будет уже второе продление каникул. По требованию санитарных врачей, весенние каникулы объявили на неделю раньше — с 21 марта до 1 апреля (официально учеба должна была закончиться 24-го числа). Причиной также называли повышенный порог заболеваемости гриппом.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.