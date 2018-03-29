Из-за гриппа каникулы для учеников 1−4 классов в Петербурге продлят еще на неделю

Занятия в начальных классах отменяют по требованию регионального Роспотребнадзора из-за гриппа и ОРВИ. При этом в старших классах медики и чиновники призывают активно заниматься профилактикой.

«Образовательным учреждениям также необходимо … проводить осмотры воспитанников и учащихся 5−11 классов перед началом занятий, принимать меры по изоляции детей с признаками ОРВИ и приостанавливать образовательный процесс на срок не менее 7 дней в классах, в которых количество заболевших более 20%», — добавили в комитете.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в городе остается на высоком уровне. С 19 марта по 25 марта эпидемический порог был превышен на 41,9%. Среди заболевших у 76,1% диагностирован грипп.