Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хантсман по-новому заговорил о РФ после высылки дипломатов
«Русские никогда не играли с такими ставками»: в США встревожены
Как в младенчестве выглядели 17-летние двойняшки Малинина
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову
Названа причина смерти Сергея Мавроди
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Владимир Путин впервые дал комментарий об отравлении Скрипаля
Генерал НАТО о действиях РФ: нет нарушений границ
В Подмосковье случился крупный пожар: Люди прыгали из окон - СМИ
СМИ: Рождественская рассказала о смерти Васильевой
Как эмпатия может навредить работе
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
11Акции в память о погибших в Кемерово
13:23 (мск), источник: Фонтанка

Из-за гриппа каникулы для учеников 1−4 классов в Петербурге продлят еще на неделю

Младшим школьникам Петербурга продлят каникулы еще на неделю. Об этом «Фонтанке» 29 марта сообщили в комитете по образованию.

Занятия в начальных классах отменяют по требованию регионального Роспотребнадзора из-за гриппа и ОРВИ. При этом в старших классах медики и чиновники призывают активно заниматься профилактикой.

«Образовательным учреждениям также необходимо … проводить осмотры воспитанников и учащихся 5−11 классов перед началом занятий, принимать меры по изоляции детей с признаками ОРВИ и приостанавливать образовательный процесс на срок не менее 7 дней в классах, в которых количество заболевших более 20%», — добавили в комитете.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в городе остается на высоком уровне. С 19 марта по 25 марта эпидемический порог был превышен на 41,9%. Среди заболевших у 76,1% диагностирован грипп.

Отметим, что для младшеклассников это будет уже второе продление каникул. По требованию санитарных врачей, весенние каникулы объявили на неделю раньше — с 21 марта до 1 апреля (официально учеба должна была закончиться 24-го числа). Причиной также называли повышенный порог заболеваемости гриппом.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Русский виски. Просто добавь воды
Посол отсюда
СКР и МЧС видят разные причины пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»
Группа террористов ликвидирована на Кубани
Китай посоветовал США «не рыть себе яму»
Британские СМИ испугались модернизации российской «Мертвой руки»
Уткин сравнил игрока сборной России с деревянным чурбаном
Лиса украла у мужчины кошелек (видео)
Россияне рассказали, что они ценят в противоположном поле
Спорт
СКА и Казань — фавориты. Прогноз на первые игры финальных серий Что может противопоставить питерцам ЦСКА без Шалунова и Шумакова, и откуда брать силы «Трактору»?
Авто
Новый дерзкий Nissan бросит вызов «Тойоте Камри» Nissan презентовал седан Altima шестого поколения, на который представители марки возлагают очень большие надежды
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети» Девочка поможет ведущим шоу Евгении Медведевой и Алексею Ягудину подбадривать юных участников проекта
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Все крупные телебашни России выключат подсветку в память о погибших в Кемерове
Контрактники и офицеры смогут приобретать более качественное жилье
Леди
40-летняя Чехова и другие звезды с осиной талией (фото) Параметры «90-60-90» уже нельзя назвать идеалом, к которому непременно стремятся все.
Дети
Муж Боярской похвастался чудесным подарком 5-летнего сына (фото) Поклонники отметили сходство нарисованного папы с «оригиналом».
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь