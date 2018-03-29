Главгосэкспертиза одобрила проект строительства дороги к Крымскому мосту

Источник: РИА "Новости"

Строительство участка позволит создать транспортный обход города Анапа и сформировать единый скоростной транспортный коридор, связывающий федеральную трассу М-4 «Дон» с мостовым переходом через Керченский пролив и полуостровом Крым.

«Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости работ. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения», — сказано в сообщении.

Протяженность нового участка трассы составит 13,5 км. Проект предусматривает организацию четырехполосного движения с расчетной скоростью 120 км\ч. Кроме того, будут проведены работы по строительству путепроводов и транспортных развязок на трассе.