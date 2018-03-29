Главгосэкспертиза одобрила проект строительства дороги к Крымскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект строительства нового участка трассы Новороссийск — Керчь, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект строительства нового участка трассы Новороссийск — Керчь, сообщает
Строительство участка позволит создать транспортный обход города Анапа и сформировать единый скоростной транспортный коридор, связывающий федеральную трассу М-4 «Дон» с мостовым переходом через Керченский пролив и полуостровом Крым.
«Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости работ. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения», — сказано в сообщении.
Протяженность нового участка трассы составит 13,5 км. Проект предусматривает организацию четырехполосного движения с расчетной скоростью 120 км\ч. Кроме того, будут проведены работы по строительству путепроводов и транспортных развязок на трассе.
Автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь, общая протяженность которой достигает 166 км, — трасса федерального значения, входящая в состав европейского маршрута E97. Дорога проходит по территории Новороссийска, Анапы и Темрюкского района. Берущая начало от магистрали М-4 «Дон», дорога продолжает ее в направлении полуострова Крым и обеспечивает как протяженные связи центральных регионов страны с полуостровами Крым и Тамань, так и связи между двумя крупными торговыми портами — Новороссийск и Тамань.
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