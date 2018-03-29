Главный архитектор Москвы назвал города-образцы для кварталов реновации

«Для меня умные кварталы и умные города это Питер и Париж, где тебе все понятно в плане навигации. Именно такое планирование мы ставим во главу проектирования кварталов для реновации, чтобы создать новую городскую среду», — сказал он.

Ранее власти Москвы сообщали, что в строящихся по программе реновации кварталах будут заложены технологии «умного» микрорайона.