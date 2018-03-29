Главный архитектор Москвы назвал города-образцы для кварталов реновации
МОСКВА, 29 мар — РИА Недвижимость. Принципы удобной навигации, принятые в
МОСКВА, 29 мар — РИА Недвижимость. Принципы удобной навигации, принятые в
«Для меня умные кварталы и умные города это Питер и Париж, где тебе все понятно в плане навигации. Именно такое планирование мы ставим во главу проектирования кварталов для реновации, чтобы создать новую городскую среду», — сказал он.
Ранее власти Москвы сообщали, что в строящихся по программе реновации кварталах будут заложены технологии «умного» микрорайона.
Столичная программа реновации предполагает снос устаревшего жилья, в основном «хрущевок», в нее входит более 5 тысяч адресов. К 2032 году за счет города планируется переселить в новые квартиры около миллиона человек. Всего в рамках программы планируется построить не менее 30 миллионов квадратных метров жилья.
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