Спасатели предупреждают о штормовом ветре до 25 м/с

«30 марта на юге Таймырского МР, в Туруханском районе местами ожидаются порывы южного ветра 15−20м/с, метель, в Эвенкийском МР порывы южного ветра 15−18м/с, метель, в южных районах Красноярского края порывы юго-западного ветра 15−20м/с», — прокомментировали в ведомстве.

Также спасатели рассказали, что на трассах нужно быть аккуратнее: по-прежнему будет гололедица.