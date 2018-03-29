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13:28 (мск), источник: НИА Красноярск

Спасатели предупреждают о штормовом ветре до 25 м/с

Сотрудники ГУ МЧС по краю предупреждают, что 30 марта днем и 31 марта ночью в центре Красноярского края ожидается шквальный ветер. Порывы воздуха достигнут 15−20м/с, с порывами до 25м/с.

«30 марта на юге Таймырского МР, в Туруханском районе местами ожидаются порывы южного ветра 15−20м/с, метель, в Эвенкийском МР порывы южного ветра 15−18м/с, метель, в южных районах Красноярского края порывы юго-западного ветра 15−20м/с», — прокомментировали в ведомстве.

Также спасатели рассказали, что на трассах нужно быть аккуратнее: по-прежнему будет гололедица.

Метеозависимым людям также придется непросто из-за резкого перепадв температур: после пятницы с десятью градусами тепла на выходных похолодает до нуля.

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