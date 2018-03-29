Спасатели предупреждают о штормовом ветре до 25 м/с
Сотрудники ГУ МЧС по краю предупреждают, что 30 марта днем и 31 марта ночью в центре Красноярского края ожидается шквальный ветер. Порывы воздуха достигнут 15−20м/с, с порывами до 25м/с.
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Сотрудники ГУ МЧС по краю предупреждают, что 30 марта днем и 31 марта ночью в центре Красноярского края ожидается шквальный ветер. Порывы воздуха достигнут 15−20м/с, с порывами до 25м/с.
«30 марта на юге Таймырского МР, в Туруханском районе местами ожидаются порывы южного ветра 15−20м/с, метель, в Эвенкийском МР порывы южного ветра 15−18м/с, метель, в южных районах Красноярского края порывы
Также спасатели рассказали, что на трассах нужно быть аккуратнее:
Метеозависимым людям также придется непросто
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