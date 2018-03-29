В пятницу Новосибирскую область ждут снегопады
Конец марта и начало апреля будут холодными.
Конец марта и начало апреля будут холодными.
Нет, это, увы, не первоапрельская шутка: в ближайшие дни Новосибирскую область ждет новая волна похолодания.
— Объявлено штормовое предупреждение: днем в пятницу, 30 марта, ожидаются снегопады (возможен мокрый снег), порывистый ветер, похолодание, на дорогах будет сильная гололедица, — пояснили в новосибирском гидрометцентре.
Итак, вот что термометр покажет в ближайшие дни:
30 марта, пятница — днем +2, ночью 0.
31 марта, суббота — днем -6, ночью -11.
1 апреля, воскресенье — днем -5, ночью -12.
На «Яндексе» прогноз немного по-теплее: в субботу днем будет -5, а в воскресенье — минус 2 градуса. На «Гисметео» прогноз такой же.
По народному календарю, на 1 апреля выпадает день Дарьи Весенней. Если в этот день много снега на земле, то лето будет холодным. А если день будет теплым и ясным, то лето будет теплым и засушливым.
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