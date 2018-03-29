В пятницу Новосибирскую область ждут снегопады

Нет, это, увы, не первоапрельская шутка: в ближайшие дни Новосибирскую область ждет новая волна похолодания.

— Объявлено штормовое предупреждение: днем в пятницу, 30 марта, ожидаются снегопады (возможен мокрый снег), порывистый ветер, похолодание, на дорогах будет сильная гололедица, — пояснили в новосибирском гидрометцентре.

Итак, вот что термометр покажет в ближайшие дни:

30 марта, пятница — днем +2, ночью 0.

31 марта, суббота — днем -6, ночью -11.

1 апреля, воскресенье — днем -5, ночью -12.

На «Яндексе» прогноз немного по-теплее: в субботу днем будет -5, а в воскресенье — минус 2 градуса. На «Гисметео» прогноз такой же.