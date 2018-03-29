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13:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В пятницу Новосибирскую область ждут снегопады

Конец марта и начало апреля будут холодными.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 93% 760 мм рт. ст. 3 м/с

Нет, это, увы, не первоапрельская шутка: в ближайшие дни Новосибирскую область ждет новая волна похолодания.

— Объявлено штормовое предупреждение: днем в пятницу, 30 марта, ожидаются снегопады (возможен мокрый снег), порывистый ветер, похолодание, на дорогах будет сильная гололедица, — пояснили в новосибирском гидрометцентре.

Итак, вот что термометр покажет в ближайшие дни:

30 марта, пятница — днем +2, ночью 0.

31 марта, суббота — днем -6, ночью -11.

1 апреля, воскресенье — днем -5, ночью -12.

На «Яндексе» прогноз немного по-теплее: в субботу днем будет -5, а в воскресенье — минус 2 градуса. На «Гисметео» прогноз такой же.

По народному календарю, на 1 апреля выпадает день Дарьи Весенней. Если в этот день много снега на земле, то лето будет холодным. А если день будет теплым и ясным, то лето будет теплым и засушливым.

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