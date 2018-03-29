Незаконную платную парковку закрыли в Ленинском районе Челябинска

Огромная парковка на улице Гражданской, между жилым массивом и железной дорогой, работала много лет. В четверг, 29 марта, ее демонтировали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. Нерадивые бизнесмены больше не смогут делать деньги из воздуха и городской земли.

— Бизнесмены работали, не имея документов на землю, — говорят в ведомстве. — Недавно городской комитет по управлению имуществом и земельным отношениям вручил владельцам уведомление о сносе самовольно установленного объекта. Однако никаких мер к устранению нарушения они не предприняли.

Демонтировать все конструкции автостоянки пришлось сотрудникам специального подразделения мэрии.