Незаконную платную парковку закрыли в Ленинском районе Челябинска
Владельцы пытались отстоять ее до последнего.
Владельцы пытались отстоять ее до последнего.
Огромная парковка на улице Гражданской, между жилым массивом и железной дорогой, работала много лет. В четверг, 29 марта, ее демонтировали, сообщает
— Бизнесмены работали, не имея документов на землю, — говорят в ведомстве. — Недавно городской комитет по управлению имуществом и земельным отношениям вручил владельцам уведомление о сносе самовольно установленного объекта. Однако никаких мер к устранению нарушения они не предприняли.
Демонтировать все конструкции автостоянки пришлось сотрудникам специального подразделения мэрии.
Сейчас в Челябинске проводится
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.