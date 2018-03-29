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13:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Незаконную платную парковку закрыли в Ленинском районе Челябинска

Владельцы пытались отстоять ее до последнего.

Огромная парковка на улице Гражданской, между жилым массивом и железной дорогой, работала много лет. В четверг, 29 марта, ее демонтировали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. Нерадивые бизнесмены больше не смогут делать деньги из воздуха и городской земли.

— Бизнесмены работали, не имея документов на землю, — говорят в ведомстве. — Недавно городской комитет по управлению имуществом и земельным отношениям вручил владельцам уведомление о сносе самовольно установленного объекта. Однако никаких мер к устранению нарушения они не предприняли.

Демонтировать все конструкции автостоянки пришлось сотрудникам специального подразделения мэрии.

Сейчас в Челябинске проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Двор». Следом за этой появятся и другие демонтированные парковки.

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