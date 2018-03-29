Военные ЮВО отрабатывают действия во время возможных паводков
В Ростовской области начались учения инженеров Южного военного округа. Личный состав тренируется развертывать понтонные переправы и наводить мосты во время паводка.
В Ростовской области начались учения инженеров Южного военного округа. Личный состав тренируется развертывать понтонные переправы и наводить мосты во время паводка.
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Задействованы 50 подрывных команд, которые по легенде должны освободить реки ото льда. В
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