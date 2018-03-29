Военные ЮВО отрабатывают действия во время возможных паводков

Еще военнослужащие отрабатывают нормативы по эвакуации населения с использованием буксирно-моторных катеров.

Задействованы 50 подрывных команд, которые по легенде должны освободить реки ото льда. В тактико-специальных занятиях задействованы около 300 военнослужащих и более 50 единиц специальной и автомобильной техники.