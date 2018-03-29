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13:50 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Военные ЮВО отрабатывают действия во время возможных паводков

В Ростовской области начались учения инженеров Южного военного округа. Личный состав тренируется развертывать понтонные переправы и наводить мосты во время паводка.

Еще военнослужащие отрабатывают нормативы по эвакуации населения с использованием буксирно-моторных катеров.

Задействованы 50 подрывных команд, которые по легенде должны освободить реки ото льда. В тактико-специальных занятиях задействованы около 300 военнослужащих и более 50 единиц специальной и автомобильной техники.

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