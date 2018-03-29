Все тренировочные площадки ЧМ-2018 на Дону введут в строй к середине апреля

Источник: Аргументы и факты

«Срок ввода всех тренировочных площадок — середина апреля. Степень их готовности на сегодня я оцениваю как удовлетворительную. Есть замечания по стадиону “СКА”. Необходимо ускорить работы по вывозу мусора после сноса старых трибун, для этого городским властям следует активнее работать», — заявил губернатор по итогам состоявшейся 29 марта инспекционной поездки на объекты ЧМ-2018.

Напомним, в Ростовской области к чемпионату готовят шесть тренировочных полей и баз команд — стадионы «Олимп-2», «Локомотив», СКА и «Труд» в Ростове-на-Дону, «Торпедо» в Таганроге и стадион спорткомплекса имени Лакомова в Азове.