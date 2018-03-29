До 2020 года в Симферополе восстановят четыре троллейбусных маршрута
CИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости Крым. До конца 2019 года в Симферополе возобновят движение четырех троллейбусных маршрутов, которые работали ранее. Так, в ближайшие полтора года на маршруты выйдут троллейбусы № 11, 12, 13 и 14. Об этом заявил заместитель главы администрации крымской столицы Сергей Круцюк.
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