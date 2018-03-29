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13:30 (мск), источник: РИА Крым

До 2020 года в Симферополе восстановят четыре троллейбусных маршрута

CИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости Крым. До конца 2019 года в Симферополе возобновят движение четырех троллейбусных маршрутов, которые работали ранее. Так, в ближайшие полтора года на маршруты выйдут троллейбусы № 11, 12, 13 и 14. Об этом заявил заместитель главы администрации крымской столицы Сергей Круцюк.

Два из возобновленных маршрутов будут курсировать от микрорайона «Марьино «до городской больницы № 7 и в район Москольца. Еще два троллейбусных маршрута направят в микрорайоны «Свобода» и «Загородный».

«До конца 2019 года восстановят все троллейбусные маршруты, которые были ранее. Это четыре маршрута. Ранее проблема возникла из-за недостаточного количества водителей. Сейчас возобновлена работа учебно-курсового комбината “Крымтроллейбуса”. Первый выпуск у них был в конце марта, сейчас опять набор новой группы», — пояснил Круцюк.

По его данным, сейчас в Симферополе работает порядка 100 троллейбусов. До декабря следующего года парк расширится до 160 единиц техники.

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