До 2020 года в Симферополе восстановят четыре троллейбусных маршрута

Два из возобновленных маршрутов будут курсировать от микрорайона «Марьино «до городской больницы № 7 и в район Москольца. Еще два троллейбусных маршрута направят в микрорайоны «Свобода» и «Загородный».

«До конца 2019 года восстановят все троллейбусные маршруты, которые были ранее. Это четыре маршрута. Ранее проблема возникла из-за недостаточного количества водителей. Сейчас возобновлена работа учебно-курсового комбината “Крымтроллейбуса”. Первый выпуск у них был в конце марта, сейчас опять набор новой группы», — пояснил Круцюк.