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15:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге мужчину выгнали из квартиры за долги по ипотеке

Банк уже продал недвижимость новому владельцу.

Купить квартиру в ипотеку решил мужчина из Купчино. Поначалу все шло неплохо — пенсионер жил в новой квартире, ежемесячно делая выплаты.

Но вскоре денег стало не хватать. И он перестал платить по счетам. Банк подал в суд и суд принял решение не в пользу жильца — он должен был освободить занимаемое помещение с последующим снятием с регистрационного учета.

В свою очередь банк реализовал недвижимость, и квартира перешла в собственность нового владельца.

Но бывший собственник освобождать жилплощадь не спешил. Тогда ему выписали штраф в 5 тысяч рублей. Но и эта мера не подействовала.

— Судебный пристав вручил ему требование о добровольном выселении в течение установленного срока. Спустя это время пришлось его выселять принудительно, — сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу.

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