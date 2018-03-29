В Петербурге мужчину выгнали из квартиры за долги по ипотеке
Банк уже продал недвижимость новому владельцу.
Банк уже продал недвижимость новому владельцу.
Купить квартиру в ипотеку решил мужчина из Купчино. Поначалу все шло неплохо — пенсионер жил в новой квартире, ежемесячно делая выплаты.
Но вскоре денег стало не хватать. И он перестал платить по счетам. Банк подал в суд и суд принял решение не в пользу жильца — он должен был освободить занимаемое помещение с последующим снятием с регистрационного учета.
В свою очередь банк реализовал недвижимость, и квартира перешла в собственность нового владельца.
Но бывший собственник освобождать жилплощадь не спешил. Тогда ему выписали штраф в 5 тысяч рублей. Но и эта мера не подействовала.
— Судебный пристав вручил ему требование о добровольном выселении в течение установленного срока. Спустя это время пришлось его выселять принудительно, — сообщает
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.