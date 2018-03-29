Появилась первая в мире зубная щетка-психолог (хотите поговорить об этом?)

Шведская компания Foreo разработала умную зубную щетку Issalexa, которая будет разговаривать и эмоционально поддерживать своего хозяина.

По словам представителей компании, это изобретение призвано не только чистить зубы, но и существенно сократить расходы на походы к психологу.

Foreo выяснили, что слюна человека способна передавать информацию о его физическом и эмоциональном состоянии. Умная щетка будет определять настроение человека во время чистки зубов и поддерживать его, если оно у него плохое. Компания уже провела клинические испытания более чем с сотней пациентов.

Умная зубная щетка будет чувствовать, когда вы подавлены, расстроены или измотаны и говорить: «Расслабься, друг! Ты работаешь, чтобы жить, а не наоборот!» и другие жизнеутверждающие фразы.

Также новый гаджет будет напоминать владельцу почистить зубы, если он вдруг забудет это сделать.