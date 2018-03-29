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13:46 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи из-за грозы городские службы перевели в режим повышенной готовности

В Сочи все городские службы 29 марта перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды.

Источник: ЮГА.ру

«Ночью и утром 30 марта на территории Сочи ожидается местами сильный дождь, гроза, усиление ветра, местами порывы до 15 м/с», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Спасатели просят воздержаться от выхода в горы, быть бдительными и принять все необходимые меры предосторожности.

Напомним, в Сочи 29 марта после снегопада объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности.

Как сообщали Юга.ру, 23 марта жители Краснодара и края, а также Сочи и всего Черноморского побережья Кубани наблюдали дождь с частицами пыли. В ночь на 28 марта в Сочи снова выпали осадки желтого цвета.

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