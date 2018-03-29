Опасности весны в Уфе: сосульки и снег на крышах — фоторепортаж

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На крышах зданий происходит таяние снега, образование наледи, сосулек и их падение. В условиях резких температурных колебаний и снегопада нынешней весной угроз для пешеходов становится с каждым днем всё больше. Наш фотокорреспондент прошел по улицам центра Уфы и запечатлел на снимках объекты, представляющие опасность для жителей столицы.

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Так, по всей кромке крыши дома по улице Цюрупы, 24, свисают наледь и сосульки, а пройти не под ней прохожим мешает неочищенная тропинка.

Красивые сосульки, свисающие гирляндами с торцов зданий, — угроза для пешеходов. Сейчас, когда погода солнечная, наиболее высока вероятность их падения.

Глыбы частично ослабевают и постепенно отсоединяются от кровли. Ежегодно именно в это время года в результате схода снежных и ледяных глыб десятки и сотни людей получают увечья и травмы, порой несовместимые с жизнью.

В Уфе работы по очистке от снега и наледи кровель жилых домов проводятся ежедневно, включая выходные и праздничные дни, отчитывается МБУ УЖХ столицы. На очистку кровли и козырьков привлекаются более 300 работников жилищных предприятий, обученных и допущенных к работе на высоте, а также до 10 единиц специализированной техники (автовышек).

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Погода вносит свои коррективы в графики по очистке крыш домов, некоторые из них приходится очищать от снега и льда по нескольку раз. В первую очередь работы ведутся в местах наиболее вероятного схода снега и льда, на участках, представляющих наибольшую опасность при эксплуатации, — это кровли двухэтажных домов, не имеющие ограждений (без парапетов), кровли пятиэтажных домов с неорганизованным стоком, новые дома с фигурной кровлей.

Но как показывает практика, прохожим лучше рассчитывать только на себя, чем на добросовестного коммунальщика.

Соблюдая ряд простых правил, вы и ваши близкие будут в безопасности:

— как правило, сосульки образуются на водостоках и вдоль крыши, поэтому будьте предельно аккуратны, подходя к подъезду или выходя из арки дома;.

— сход снега происходит с крыш, где поверхность строения предельно ровная. Также он может иногда покрываться ледяной коркой, что при сходе крайне опасно, так как при падении он не разрыхляется, а остается единой массой. Будьте внимательны и не подходите к домам близко;.

— предупредите детей, чтобы были более осторожны вблизи зданий;.

— обращайте внимание на предупреждающие ленты и знаки;.