Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна

Иск был подан к компании «Новый город», которая возвела многоквартирный дом на улице Новгородцевой, из-за чего был испорчен вид из окон и существенно ухудшена инсоляция в квартирах жильцов соседнего дома № 17. Одна из жительниц дома обратилась в прокуратуру с просьбой помочь ей через суд получить компенсацию морального ущерба.

«Суд пришел к выводу об обоснованности требований истца. В связи с возведением ответчиком многоэтажного дома, при наличии достоверных данных об изменении продолжительности инсоляции и тем самым ухудшении условий проживания, суд установил факт нарушения санитарных правил. В пользу жильца с ООО “Новый Город” подлежит взыскание ущерба в размере 483 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.