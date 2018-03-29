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13:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна

Жительница Екатеринбурга получит от компании-застройщика компенсацию порядка полумиллиона рублей за ухудшение условий проживания. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребназдора.

Иск был подан к компании «Новый город», которая возвела многоквартирный дом на улице Новгородцевой, из-за чего был испорчен вид из окон и существенно ухудшена инсоляция в квартирах жильцов соседнего дома № 17. Одна из жительниц дома обратилась в прокуратуру с просьбой помочь ей через суд получить компенсацию морального ущерба.

«Суд пришел к выводу об обоснованности требований истца. В связи с возведением ответчиком многоэтажного дома, при наличии достоверных данных об изменении продолжительности инсоляции и тем самым ухудшении условий проживания, суд установил факт нарушения санитарных правил. В пользу жильца с ООО “Новый Город” подлежит взыскание ущерба в размере 483 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В 2017 году Смольнинский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск местной жительницы, которая потребовала компенсацию за разгромленную в результате спецоперации ФСБ квартиру. Летом в квартире истицы проходило задержание террористов, силовики взяли помещение штурмом. Женщине присудили компенсацию в размере 55 тысяч рублей.

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