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14:40 (мск), источник: АиФ Челябинск

ТРЦ, который открыли без разрешения, опечатали в Челябинске

Арендаторов заставили покинуть помещения.

Приставы в Челябинске опечатали здание ТРЦ «Хоум Центр», который был открыт без разрешения на ввод в эксплуатацию, сообщают в пресс-центре регионального УФССП.

Как пояснили в ведомстве, решение о запрете эксплуатации торгового центра на улице Кожзаводской было принято судом по требованию прокуратуры Калининского района. От руководства ТРЦ потребовали освободить площади.

«Исполнительные действия начались в 9 утра 29 марта. В ходе осмотра здания судебный пристав убедился в исполнении требования. Им были опечатаны двери входной группы, технический вход оставлен для выноса оставшегося товара и доступа охраны», — рассказали в УФССП.

Возобновить деятельность предприниматели смогут после того, как получат в установленном порядке разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Напомним, ранее стало известно, что Челябинске ТРК в последние три года не проверяли на соблюдение правил пожарной безопасности.

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