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14:41 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

31 марта в небе над Башкирией взойдет Голубая Луна

Голубой Луной называют вторую полную Луну в календарном месяце. Так в январе этого года было два полнолуния: 2 и 31 января и второе полнолуние в январе (31 января) назвали Голубой Луной. В марте тоже два полнолуния: 2 и 31 марта. И второе полнолуние в марте также является Голубой Луной.

Так же этот термин используют, если один из астрономических сезонов имеет четыре полных луны, вместо обычных трех, и третье полнолуние называют Голубой Луной.

Как известно в течение года есть четыре астрономических сезона, по времени не совпадающими с календарными:

Весна: время между весенним равноденствием (20 марта) и летним солнцестоянием (21 июня).

Лето: время между летним солнцестоянием (21 июня) и осенним равноденствием (23 сентября).

Осень: время между осенним равноденствием (23 сентября) и зимним солнцестоянием (22 декабря).

Зима: время между зимним солнцестоянием (22 декабря) и весенним равноденствием (20 марта).

Голубая Луна — это просто термин, никак не связанный с изменением цвета Луны. Луна выглядит как обычно во время полнолуния. Голубые Луны встречаются один раз каждые два или три года.

В этом году две Голубых Луны: два месяца имеют по два полнолуния: январь и март. Это случается, когда в феврале нет ни одного полнолуния — это происходит примерно раз в 19 лет. Отсутствие полнолуния в феврале называют Чёрной Луной.

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