31 марта в небе над Башкирией взойдет Голубая Луна

Так же этот термин используют, если один из астрономических сезонов имеет четыре полных луны, вместо обычных трех, и третье полнолуние называют Голубой Луной.

Как известно в течение года есть четыре астрономических сезона, по времени не совпадающими с календарными:

Весна: время между весенним равноденствием (20 марта) и летним солнцестоянием (21 июня).

Лето: время между летним солнцестоянием (21 июня) и осенним равноденствием (23 сентября).

Осень: время между осенним равноденствием (23 сентября) и зимним солнцестоянием (22 декабря).

Зима: время между зимним солнцестоянием (22 декабря) и весенним равноденствием (20 марта).

Голубая Луна — это просто термин, никак не связанный с изменением цвета Луны. Луна выглядит как обычно во время полнолуния. Голубые Луны встречаются один раз каждые два или три года.