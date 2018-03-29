31 марта в небе над Башкирией взойдет Голубая Луна

Так же этот термин используют, если один из астрономических сезонов имеет четыре полных луны, вместо обычных трех, и третье полнолуние называют Голубой Луной.
Как известно в течение года есть четыре астрономических сезона, по времени не совпадающими с календарными:
Весна: время между весенним равноденствием (20 марта) и летним солнцестоянием (21 июня).
Лето: время между летним солнцестоянием (21 июня) и осенним равноденствием (23 сентября).
Осень: время между осенним равноденствием (23 сентября) и зимним солнцестоянием (22 декабря).
Зима: время между зимним солнцестоянием (22 декабря) и весенним равноденствием (20 марта).
Голубая Луна — это просто термин, никак не связанный с изменением цвета Луны. Луна выглядит как обычно во время полнолуния. Голубые Луны встречаются один раз каждые два или три года.
В этом году две Голубых Луны: два месяца имеют по два полнолуния: январь и март. Это случается, когда в феврале нет ни одного полнолуния — это происходит примерно раз в 19 лет. Отсутствие полнолуния в феврале называют Чёрной Луной.
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