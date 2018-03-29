Мособлдума вновь отказала в референдуме по строительству мусоросжигательных заводов

«И в предыдущем, и в этом решении Мособлдума указывает на то, что данные вопросы, которые вы хотите вынести на референдум, уже регулируются и региональным, и федеральным законодательством. Это является основой для этих решений», — приводит «Интерфакс» слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

На референдум планировалось вынести следующий вопрос: «Должен ли быть принят региональный закон, запрещающий проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию на территории Московской области предприятий по термическому обезвреживанию термических коммунальных отходов, а также резервирование земель под строительство таких предприятий?».