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14:39 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Мособлдума вновь отказала в референдуме по строительству мусоросжигательных заводов

Мособлдума вновь отказала инициативной группе в проведении референдума по вопросу проектирования и строительства заводов по термическому обезвреживанию отходов в Подмосковье.

«И в предыдущем, и в этом решении Мособлдума указывает на то, что данные вопросы, которые вы хотите вынести на референдум, уже регулируются и региональным, и федеральным законодательством. Это является основой для этих решений», — приводит «Интерфакс» слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

На референдум планировалось вынести следующий вопрос: «Должен ли быть принят региональный закон, запрещающий проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию на территории Московской области предприятий по термическому обезвреживанию термических коммунальных отходов, а также резервирование земель под строительство таких предприятий?».

Ранее Мособлдума отказала в проведении референдума в прошлом ноябре. Тогда депутаты сочли, что вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум, «содержит формулировки, в которых выявлены неопределенность и отсутствие ясности».

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