Южноуральцев призывают оценить работу поликлиник, школ и детских садов

Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустил новый проект — «Народная оценка качества», посвященный независимой оценке работы организаций социальной сферы; любой южноуралец может выразить свое мнение о качества работы поликлиник, школ, детских садов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу общественной организации.

Оставить свой отзыв можно на сайте narocenka.ru. Активисты обещают проверить каждое мнение, а выявленные в качестве работы недостатки взять на контроль.

«Результатом работы проекта станут предложения по совершенствованию официальной системы независимой оценки организаций социальной сферы, а также реестр лучших управленческих практик», — говорится в сообщении.