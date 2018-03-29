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14:34 (мск), источник: dostup1.ru

Южноуральцев призывают оценить работу поликлиник, школ и детских садов

Общероссийский народный фронт запустил новый проект — «Народная оценка качества», посвященный независимой оценке работы организаций социальной сферы.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустил новый проект — «Народная оценка качества», посвященный независимой оценке работы организаций социальной сферы; любой южноуралец может выразить свое мнение о качества работы поликлиник, школ, детских садов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу общественной организации.

Оставить свой отзыв можно на сайте narocenka.ru. Активисты обещают проверить каждое мнение, а выявленные в качестве работы недостатки взять на контроль.

«Результатом работы проекта станут предложения по совершенствованию официальной системы независимой оценки организаций социальной сферы, а также реестр лучших управленческих практик», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделят доступности медпомощи в удаленных населенных пунктах. «Вне зависимости от места проживания, медицинская помощь должна быть доступна каждому гражданину нашей страны», — подчеркивает координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Климов.

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