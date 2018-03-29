На Кубани чрезвычайные службы перешли на усиленный режим работы из-за ливней
Возможен подъем уровня воды в реках.
Возможен подъем уровня воды в реках.
На Кубани начинается сезон паводков. По прогнозам метеорологов,
Ранее «Комсомолка» сообщала, что сильные дожди могут привести к подъему уровня воды в реках. Особенно это касается Крымского района. Местных жителей попросили следить за новостями и сообщениями от спасателей.
— Кубанские спасатели в первую очередь проконтролируют уровень воды в реках Баканка, Адагум, Неберджай в Крымском районе, — сообщили «Комсомольской правде» — Кубань в
Напомним, на Кубани снова объявили экстренное сообщение по лавиноопасности. Оно будет действовать до 31 марта.
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