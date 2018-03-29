На Кубани чрезвычайные службы перешли на усиленный режим работы из-за ливней

На Кубани начинается сезон паводков. По прогнозам метеорологов, 29—30 марта ливни пройдут на Черноморское побережье — Туапсе и Сочи, а также в Горячем Ключе и Белореченском районе. Власти поручили чрезвычайным службам быть готовыми к оперативному реагированию на возможные ЧС.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что сильные дожди могут привести к подъему уровня воды в реках. Особенно это касается Крымского района. Местных жителей попросили следить за новостями и сообщениями от спасателей.

— Кубанские спасатели в первую очередь проконтролируют уровень воды в реках Баканка, Адагум, Неберджай в Крымском районе, — сообщили «Комсомольской правде» — Кубань в пресс-службе администрации Краснодарского края.