Волгоградстат: В 2017 году жизнь волгоградского региона стала лучше
Итоги
Итоги
По многим показателям был отмечен значительный рост по сравнению с 2016 годом.
Как отметили в Волгоградстате, главным событием 2017 года по оценке Владимира Путина стал выход российской экономики из рецессии и преодоление экономического спада. Волгоградский регион полностью соответствует федеральным тенденциям.
— В Волгоградской области в 2017 году отмечено увеличение сельскохозяйственного и промышленного производства, оживление потребительского рынка. Рост инвестиций в основной капитал является предпосылкой устойчивого регионального развития. А прирост грузооборота косвенно свидетельствует об оживлении хозяйственной деятельности организаций.
Положительную динамику можно отметить во всех сферах экономической деятельности. Так, объем производства сельскохозяйственной продукции составил 144,7 млрд рублей, что на 3% больше прошлогодних результатов. Сбор зерна по отношению к 2016 году вырос на четверть и составил 5,7 млн рублей. В том числе на 40% увеличился объем собранной пшеницы и на 11,6% — урожай овощей. Устойчивую динамику показывает и производство продукции животноводства.
Что касается промышленности, за год выросло производство таких продуктов питания, как подсолнечное масло, мясные полуфабрикаты, сливочное масло, сыры, мука, переработанная и консервированная рыба. При этом сократился выпуск сигарет и объем производства пива.
— В преддверии чемпионата мира по футболу, матчи которого будет принимать и Волгоград, практически на треть увеличилось производство асфальтобетонных смесей, шифера и цемента, — добавляет Татьяна Антонова.
В строительстве положение дел в 2017 году складывалось неоднозначно. В первом полугодии наблюдалось снижение объема работ к аналогичному периоду 2016 года, однако вторая половина года была более успешной. В целом за 2017 год объем строительных работ составил 117,4% к 2016 году. На территории региона были введены в эксплуатацию два крупных предприятия пищевой промышленности: маслоэкстракционный завод в Новоаннинском районе и предприятие по переработке мяса в Урюпинске. Также были введены в действие четыре моста, один из которых является долгожданным путепроводом на транспортной развязке в Городищенском районе.
Увеличилась и инвестпривлекательность региона. Так, объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств за 2017 год составил 164,7 млрд рублей, что почти на 3 млрд больше, чем в предыдущем году.
Напомним, что в 2016 году она составляла 5,1%, а в 2015 — 13,2%. В прошлом году продукты подорожали на 1,7%, непродовольственные товары на 1,6%, а услуги на 4,9%.
— Стоимость минимального набора продуктов питания с 2016 года повысилась на 1,6% и составила 3388,5 рубля на человека. Несмотря на удорожание, эта цена осталась самой низкой в ЮФО и ниже среднероссийской, — отмечает заместитель руководителя Волгоградстата.
Положительная тенденция наметилась и на рынке труда. Так, на 5,1% увеличилась среднемесячная заработная плата и составила 27884 рубля. Уровень безработицы при этом снизился с 7,2% в 2015 году до 6% в 2017.
Добавим, что улучшение показателей
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