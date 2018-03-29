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14:35 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградстат: В 2017 году жизнь волгоградского региона стала лучше

Итоги социально-экономического развития Волгоградской области 29 марта подвел на брифинге территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области.

По многим показателям был отмечен значительный рост по сравнению с 2016 годом.

Как отметили в Волгоградстате, главным событием 2017 года по оценке Владимира Путина стал выход российской экономики из рецессии и преодоление экономического спада. Волгоградский регион полностью соответствует федеральным тенденциям.

— В Волгоградской области в 2017 году отмечено увеличение сельскохозяйственного и промышленного производства, оживление потребительского рынка. Рост инвестиций в основной капитал является предпосылкой устойчивого регионального развития. А прирост грузооборота косвенно свидетельствует об оживлении хозяйственной деятельности организаций.
Татьяна Антонова
заместитель руководителя Волгоградстата

Положительную динамику можно отметить во всех сферах экономической деятельности. Так, объем производства сельскохозяйственной продукции составил 144,7 млрд рублей, что на 3% больше прошлогодних результатов. Сбор зерна по отношению к 2016 году вырос на четверть и составил 5,7 млн рублей. В том числе на 40% увеличился объем собранной пшеницы и на 11,6% — урожай овощей. Устойчивую динамику показывает и производство продукции животноводства.

Что касается промышленности, за год выросло производство таких продуктов питания, как подсолнечное масло, мясные полуфабрикаты, сливочное масло, сыры, мука, переработанная и консервированная рыба. При этом сократился выпуск сигарет и объем производства пива.

— В преддверии чемпионата мира по футболу, матчи которого будет принимать и Волгоград, практически на треть увеличилось производство асфальтобетонных смесей, шифера и цемента, — добавляет Татьяна Антонова.

В строительстве положение дел в 2017 году складывалось неоднозначно. В первом полугодии наблюдалось снижение объема работ к аналогичному периоду 2016 года, однако вторая половина года была более успешной. В целом за 2017 год объем строительных работ составил 117,4% к 2016 году. На территории региона были введены в эксплуатацию два крупных предприятия пищевой промышленности: маслоэкстракционный завод в Новоаннинском районе и предприятие по переработке мяса в Урюпинске. Также были введены в действие четыре моста, один из которых является долгожданным путепроводом на транспортной развязке в Городищенском районе.

Увеличилась и инвестпривлекательность региона. Так, объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств за 2017 год составил 164,7 млрд рублей, что почти на 3 млрд больше, чем в предыдущем году.

Также в Волгоградстате отметили, что уровень инфляции в регионе сложился значительно ниже, чем в предыдущие годы, и составил 2,4%.

Напомним, что в 2016 году она составляла 5,1%, а в 2015 — 13,2%. В прошлом году продукты подорожали на 1,7%, непродовольственные товары на 1,6%, а услуги на 4,9%.

— Стоимость минимального набора продуктов питания с 2016 года повысилась на 1,6% и составила 3388,5 рубля на человека. Несмотря на удорожание, эта цена осталась самой низкой в ЮФО и ниже среднероссийской, — отмечает заместитель руководителя Волгоградстата.

Положительная тенденция наметилась и на рынке труда. Так, на 5,1% увеличилась среднемесячная заработная плата и составила 27884 рубля. Уровень безработицы при этом снизился с 7,2% в 2015 году до 6% в 2017.

Добавим, что улучшение показателей социально-экономического развития Волгоградской области стало результатом планомерной работы по приоритетным направлениям, обозначенным губернатором Андреем Бочаровым в долгосрочной стратегии развития региона. На встрече с активом Волгоградской области 23 ноября глава региона отметил, что впереди — амбициозные задачи по развитию региона. Но выполнение серьезных объемов работ в сжатые сроки в непростых экономических условиях возможно только единой командой, опираясь на поддержку жителей.

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