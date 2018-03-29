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14:34 (мск), источник: РИАЦ

Молодым волгоградским семьям помогут улучшить жилищные условия

В Волгограде состоялась информационная сессия по вопросам предоставления государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семьей в рамках федеральных и областных программ.

Источник: РИАЦ

Помимо возможных субъектов программы в мероприятии приняли участие руководители профильных комитетов администрации региона, представители компаний застройщиков и банковского сектора.

Как отметила председатель комитета строительства Волгоградской области Светлана Кузнецова, с 2018 года полномочия по решению квартирного вопроса молодых семей переданы региональному строительному комитету. Мероприятия реализуются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Списки участников формируют муниципалитеты — для чего необходимо обратиться в орган местного самоуправления по месту регистрации одного из супругов либо родителя в неполной семье.

— Данная программа предполагает оказание финансовой помощи молодым семьям на улучшение жилищных условий из федерального, областного и местного бюджетов. Суммы поддержки варьируются от 350 тысяч до 1,2 млн рублей в зависимости от состава семьи, — рассказала руководитель облстроя.

В ходе совещания было отмечено, что по итогам текущего года 305 молодых семей Волгоградской области планируется обеспечить жильем, благодаря государственной поддержке. На эти цели будет выделено 157,3 млн рублей, в том числе федеральная субсидия составит 48,7 млн рублей, еще 108,6 млн рублей предусмотрено в областном и местных бюджетах.

Кроме того еще 40 молодых семей подавших документы для участия в программе в прошлом году, но не успевшие попасть в нее, так же получат помощь государства в решении жилищных проблем.

Узнать об условиях участия в программе можно в органах местного самоуправления по месту жительства, а также в отделе реализации жилищных программ управления жилищной политики комитета строительства Волгоградской области, контактный телефон: (8442) 30−84−45. Кроме того, на сайте комитета строительства Волгоградской области размещены сведения о том, кто может войти в проект, на какие цели семья вправе направить социальную выплату, требования к платежеспособности получателей и другая полезная информация.

Как подчеркнула региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Елена Вознесенская, реализуемая в Волгоградской области программа по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем направлена на укрепление института семьи.

— Президент РФ в своем послании Федеральному собранию назвал одним из приоритетов государства улучшение демографической ситуации, — подчеркнула она. — Сегодня молодым семьям предлагается реальная поддержка в приобретении собственного жилья. Они смогут задать специалистам все интересующие их вопросы.

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