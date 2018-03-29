Имя Самира стало одним из самых популярных в Казани на минувшей неделе

Возраст самой юной мамы — 19 лет, самой зрелой — 45 лет, самого юного отца — 21 год, самого зрелого — 65 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 800 граммов, максимальный — 4940 граммов.

В это же время в отделах ЗАГС города 126 пар зарегистрировали свой брак. Самым молодым жениху и невесте исполнилось по 18 лет. Возраст самого взрослого жениха — 80 лет, невесты — 76 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.