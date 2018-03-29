Имя Самира стало одним из самых популярных в Казани на минувшей неделе
(Город Казань KZN.RU, 29 марта). За прошедшую неделю, с 22 по 28 марта, в отделах ЗАГС Казани было зарегистрировано рождение 405 детей: 214 мальчиков и 191 девочки.
(Город Казань KZN.RU, 29 марта). За прошедшую неделю, с 22 по 28 марта, в отделах ЗАГС Казани было зарегистрировано рождение 405 детей: 214 мальчиков и 191 девочки.
Возраст самой юной мамы — 19 лет, самой зрелой — 45 лет, самого юного отца — 21 год, самого зрелого — 65 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 800 граммов, максимальный — 4940 граммов.
Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Владимир, Дмитрий, Карим, Амир, Самира, Кирилл, Ясмина, София, Эмилия. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Альмир, Рахим, Асгат, Амила, Ризван, Салима, Алан, Злата, Аарон, Зайтуна.
В это же время в отделах ЗАГС города 126 пар зарегистрировали свой брак. Самым молодым жениху и невесте исполнилось по 18 лет. Возраст самого взрослого жениха — 80 лет, невесты — 76 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.
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