Воронежских полицейских наградили за задержание вооруженного стрелка из Тепличного
Мужчина бросался на гаишников с ножом.
Мужчина бросался на гаишников с ножом.
По приказу министра внутренних дел наградили двух воронежских полицейских, которые задержали «стрелка» из Тепличного.
Подполковник полиции Виталий Рыженин и заместитель командира ОБДПС Евгений Пуховский прибыли на улицу Шендрикова, где мог находиться вооруженный мужчина. Они заметили человека, который был похож по приметам на подозреваемого. Правую руку он прятал под курткой.
Виталий Рыженин направился к мужчине. Тот развернулся и выхватил нож. Подполковник потребовал бросить оружие, но мужчина не собирался сдаваться. Его не привели в чувство даже предупредительные выстрелы в воздух: он
Виталия Рыженина наградили медалью «За доблесть в службе», Евгений Пуховский получил медаль «За отличие в охране общественного порядка». Награды вручил глава областного УГИБДД Евгений Шаталов.
Напомним, 27 сентября, 63-летний мужчина застрелил своего старшего сына и его жену, а потом попытался скрыться. Перед задержанием он ранил судебного пристава.
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