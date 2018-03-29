Воронежских полицейских наградили за задержание вооруженного стрелка из Тепличного

По приказу министра внутренних дел наградили двух воронежских полицейских, которые задержали «стрелка» из Тепличного.

Подполковник полиции Виталий Рыженин и заместитель командира ОБДПС Евгений Пуховский прибыли на улицу Шендрикова, где мог находиться вооруженный мужчина. Они заметили человека, который был похож по приметам на подозреваемого. Правую руку он прятал под курткой.

Виталий Рыженин направился к мужчине. Тот развернулся и выхватил нож. Подполковник потребовал бросить оружие, но мужчина не собирался сдаваться. Его не привели в чувство даже предупредительные выстрелы в воздух: он по-прежнему размахивал ножом. Тогда силовики приняли решение стрелять в ногу. Лишь после ранения опасного злоумышленника удалось задержать.

Виталия Рыженина наградили медалью «За доблесть в службе», Евгений Пуховский получил медаль «За отличие в охране общественного порядка». Награды вручил глава областного УГИБДД Евгений Шаталов.