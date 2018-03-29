В Петербурге могут увековечить память погибших в теракте в метро

«Это обращение в адрес губернатора от общественной организации “Прерванный полет”, от родственников. Они решили высказать свою позицию. Я этот документ передам Георгию Сергеевичу Полтавченко, и он примет то или иное решение», — сказал он.

По словам Ржаненкова, вопрос увековеченья памяти погибших уже обсуждался с родственниками погибших и пострадавших, но есть разные взгляды на этот вопрос. «На фасады таких зданий плиты не устанавливаются… Но самое главное есть масса горожан, которая не желает, чтобы это было на этом месте, потому что это напоминание… Но место, куда возлагать и приносить цветы это можно сделать и организовать с учетом позиции родственников… Эта тема будет обсуждаться, что-то будет сделано однозначно», — сказал глава комитета.