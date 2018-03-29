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17:57 (мск), источник: Газета.Ру

Медведев анонсировал введение штрафов для работодателей за нарушение режима водителей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что для работодателей и должностных лиц, которые нарушают режим труда и отдыха водителей, правительство установит штрафы, передает РИА «Новости».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что для работодателей и должностных лиц, которые нарушают режим труда и отдыха водителей, правительство установит штрафы, передает РИА «Новости».

По словам премьера, это касается безопасности не только водителей, но и пассажиров и других участников дорожного движения.

«Поэтому мы рассмотрим изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют привлекать к ответственности и работодателей и должностных лиц, юридических лиц и работодателей — индивидуальных предпринимателей и должностных лиц и юридических лиц. Для всех указанных категорий устанавливаются штрафы», — заявил Медведев.

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