Медведев анонсировал введение штрафов для работодателей за нарушение режима водителей

По словам премьера, это касается безопасности не только водителей, но и пассажиров и других участников дорожного движения.
«Поэтому мы рассмотрим изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют привлекать к ответственности и работодателей и должностных лиц, юридических лиц и работодателей — индивидуальных предпринимателей и должностных лиц и юридических лиц. Для всех указанных категорий устанавливаются штрафы», — заявил Медведев.
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