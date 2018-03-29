Названы лучшие фильмы по видеоиграм в истории

Лидером стал блокбастер Дункана Джонса «Варкрафт». Несмотря на то, что лента провалилась в американском прокате, в России она собрала более 1,3 миллиарда рублей. Пользователи «Кино Mail.ru» поставили ей 7,7 балла из 10.

На втором месте оказалась картина «Обитель зла» 2002 года режиссера Пола У. С. Андерсона. Третью строчку разделили «Принц Персии: Пески времени» (2010) и «Смертельная битва» (1995), основанная на серии файтингов Mortal Kombat.

«Первому игроку приготовиться» выходит в отечественный прокат 29 марта. Сюжет разворачивается в 2045 году вокруг компьютерной игры OASIS.