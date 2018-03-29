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15:06 (мск), источник: Интерфакс

Суд обязал застройщика выплатить жительнице Екатеринбурга полмиллиона рублей за тень от соседнего дома

Екатеринбург. 29 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Жительница Екатеринбурга через суд добилась возмещения ущерба от застройщика «Новый дом» за ухудшение условий проживания, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Компания построила многоэтажку, которая заслонила солнце одному из подъездов дома по улице Новгородцевой, 17. В связи с этим одна из жительниц обратилась в прокуратуру Кировского района с просьбой помочь ей через суд получить компенсацию морального вреда.

Суд посчитал требования истца обоснованными.

«При наличии достоверных данных об изменении продолжительности инсоляции и тем самым ухудшении условий проживания, установлении судом факта нарушения санитарных правил с ООО “Новый город” подлежит взысканию ущерб в размере 483 тыс. рублей в пользу жителя», — говорится в сообщении.

Осенью прошлого года Роспотребнадзор уже привлекал застройщика к административной ответственности. Обоснованность претензий подтвердил Свердловский областной суд.
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