Суд обязал застройщика выплатить жительнице Екатеринбурга полмиллиона рублей за тень от соседнего дома
Екатеринбург. 29 марта.
Екатеринбург. 29 марта.
Компания построила многоэтажку, которая заслонила солнце одному из подъездов дома по улице Новгородцевой, 17. В связи с этим одна из жительниц обратилась в прокуратуру Кировского района с просьбой помочь ей через суд получить компенсацию морального вреда.
Суд посчитал требования истца обоснованными.
«При наличии достоверных данных об изменении продолжительности инсоляции и тем самым ухудшении условий проживания, установлении судом факта нарушения санитарных правил с ООО “Новый город” подлежит взысканию ущерб в размере 483 тыс. рублей в пользу жителя», — говорится в сообщении.
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