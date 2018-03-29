Лукашенко — спортсменам: «Нормальный кусок сала надо держать в холодильнике»

Источник: Комсомольская правда

29 марта президент Беларуси встретился с участниками зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане. Александр Лукашенко заявил, что питание спортсменов является одной из самых важных составляющих их правильной подготовки, и посоветовал атлетам есть сало, которое «надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике».

— Нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое. (…) Сало — это самый лучший белорусский допинг, — цитирует президента его пресс-служба.