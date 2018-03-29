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16:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Лукашенко — спортсменам: «Нормальный кусок сала надо держать в холодильнике»

Президент считает, что сало — это лучший допинг, но есть надо после стартов.

Источник: Комсомольская правда

29 марта президент Беларуси встретился с участниками зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане. Александр Лукашенко заявил, что питание спортсменов является одной из самых важных составляющих их правильной подготовки, и посоветовал атлетам есть сало, которое «надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике».

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— Нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое. (…) Сало — это самый лучший белорусский допинг, — цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко рассказал, что вскоре будет проведено совещание по развитию зимних видов спорта в Беларуси, на котором рассмотрят насущные вопросы: закупка и производство инвентаря, взаимодействие тренеров со спортсменами, улучшение условий доля тренировок.

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