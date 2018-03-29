Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Митта: «Я вообще больше не буду снимать»
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Нюша призналась, что все время думает о беременности
Французы напечатали монолитный дом на 3D-принтере
За что отвечает наследственность
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов семьям погибших в Кемерово
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
В центре Петербурга загорелся крупнейший универмаг - СМИ
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Алла Пугачева похудела до подросткового размера
Лада Дэнс призналась в любви Андрею Малахову
Как эмпатия может навредить работе
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
6 огромных зданий, которые эффектно снесли
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
15:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава Apple разрешил смотреть порно

Глава корпорации Apple Тим Кук сообщил, что не возражает против просмотра видео для взрослых на моделях линейки iPhone. Об этом он сказал в интервью американскому каналу MSNBC.

Таким образом руководитель компании оспорил прежнюю официальную точку зрения Apple на порнографический контент. Ранее сотрудники IT-гиганта высказывались о нем как о недопустимом.

В разговоре с журналистами Кук рассказал об установлении сотрудничества с компаниями, предлагающими приложения для магазина AppStore. Со слов главы корпорации, Apple действительно отказывается продавать продукты, содержащие порнографический контент.

«Это не означает, что вы не можете использовать iPhone, чтобы перейти в браузер и посетить некоторые порносайты, если хотите…» — заметил Кук. «Никто этого не делает», — пошутил интервьюер. Однако глава Apple заметил, что не смеется над этим, и подтвердил, что корпорация отвергает контент для взрослых только применимо к AppStore, который могут посещать дети.

Эта позиция кардинально отличается от точки зрения бывшего руководителя компании Стива Джобса, который в жестких выражениях объявлял гаджеты от Apple «свободными от порно».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин рассказал, как поступит с виновными в пожаре
Кто на самом деле виноват в кемеровской трагедии и почему она может повториться
МЧС установило очаг возгорания в «Зимней вишне»
Группа террористов ликвидирована на Кубани
Британские СМИ испугались модернизации российской «Мертвой руки»
Шакро Молодой получил девять лет и десять месяцев колонии
Особая папка. Рассекречен личный архив маршала Малиновского
Шеф-повар разделал оленью ногу на глазах у протестующих веганов
На уточках для ванн обнаружили миллиарды бактерий
Спорт
СКА и Казань — фавориты. Прогноз на первые игры финальных серий Что может противопоставить питерцам ЦСКА без Шалунова и Шумакова, и откуда брать силы «Трактору»?
Авто
Новый дерзкий Nissan бросит вызов «Тойоте Камри» Nissan презентовал седан Altima шестого поколения, на который представители марки возлагают очень большие надежды
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети» Девочка поможет ведущим шоу Евгении Медведевой и Алексею Ягудину подбадривать юных участников проекта
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь