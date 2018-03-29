Глава Apple разрешил смотреть порно

В разговоре с журналистами Кук рассказал об установлении сотрудничества с компаниями, предлагающими приложения для магазина AppStore. Со слов главы корпорации, Apple действительно отказывается продавать продукты, содержащие порнографический контент.

«Это не означает, что вы не можете использовать iPhone, чтобы перейти в браузер и посетить некоторые порносайты, если хотите…» — заметил Кук. «Никто этого не делает», — пошутил интервьюер. Однако глава Apple заметил, что не смеется над этим, и подтвердил, что корпорация отвергает контент для взрослых только применимо к AppStore, который могут посещать дети.