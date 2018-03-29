30 марта в Волгограде выберут «Мистера Студенчество-2018»

Все они — студенты вузов и ссузов города. Все сейчас усиленно готовятся к финальному поединку, который пройдет 30 марта в Волгоградском государственном аграрном университете.

Из этих молодых людей выберут победителей сразу в нескольких номинациях: Мистер спорт, Мистер зрительских симпатий-2018 и Вице-мистер Студенчества Волгограда-2018.

Звание «Мистер спорт — 2018» получит тот, кто достойно сдал четыре норматива, входящие в спортивные нормы ГТО: подтягивание, подъем туловища, гибкость и прыжок с места в длину. Эти нормативы парни сдали 23 марта под пристальным вниманием тренера.

А уже на сцене участники продемонстрируют свои творческие и интеллектуальные способности. Оценивать финалистов будет компетентное жюри, в состав которого вошли профессиональные вокалисты, хореографы, а также представители модельного агентства.

Познакомиться с участниками можно здесь. Начало мероприятия в 17.00.