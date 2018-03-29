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15:46 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, когда на Земле впервые появилась вода

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Вода появилась на поверхности Земли практически сразу после ее рождения, еще до ее столкновения с будущей Луной, что противоречит общепринятым представлениям об эволюции нашей планеты, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Источник: NASA

«То, что земная вода смогла “пережить” рождение Луны и бомбардировку нашей планеты астероидами и кометами, заметно повышает шансы на существование внеземной жизни. Вода, как мы выяснили, невероятно живуча — она не исчезает, даже если расплавить и испарить планету, как это произошло с Землей и многими экзопланетами», — заявил Ричард Гринвуд (Richard Greenwood) из Открытого университета Великобритании в Милтон-Кинс.

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Земля и прочие планеты Солнечной системы сформировались внутри газопылевой туманности, окружавшей новорожденное Солнце в первые несколько сотен миллионов лет его жизни. Изначально Земля представляла собой раскаленный шар, на поверхности которого просто не могли существовать летучие элементы и вещества, в том числе вода, углерод и соединения азота, а также органические «кирпичики жизни».

Возникает вопрос, почему тогда все эти вещества встречаются на поверхности Земли и в земной коре в большом изобилии. На этот счет у ученых есть несколько теорий. К примеру, присутствие воды на Земле объясняется тем, что ее могли «завезти» на нашу планету астероиды и кометы, бомбардировавшие поверхность Земли примерно 3,8 миллиарда лет назад.

Гринвуд и его коллеги выяснили, что это не так. Они обнаружили, что первые запасы воды на Земле появились задолго до этого, практически во время рождения планеты, изучая фрагменты лунных пород, доставленные на Землю в рамках программы «Аполлон».

Геологов интересовало одно важное свойство этих пород — то, как много кислорода в них присутствует. Дело в том, что доли изотопов кислорода являются своеобразным «паспортом» для небесных тел, который указывает на то, где и в каких условиях они сформировались. Соответственно, по их соотношению можно понять, возникли ли те или другие планеты, астероиды или кометы в одной и той же точке Солнечной системы или в разных ее уголках.

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Руководствуясь этой идеей, команда Гринвуда сравнила доли изотопов кислорода в лунных породах, метеоритах и в образцах грунта, извлеченных со дна океанов Земли. Как отмечает геолог, они ожидали увидеть достаточно существенные различия между нашей планетой и Луной, так как ее прародительница, Тейя, должна была сформироваться в другой точке Солнечной системы, и принести свои собственные запасы воды.

Реальная картина оказалась совсем другой. Доли изотопов кислорода в земных и лунных породах были почти равными — они отличались всего на 3 части на миллиард, 0,0000003%. Это говорит о двух вещах — вода присутствовала на Земле задолго до ее столкновения с Тейей, и она пережила их столкновение и полное «взаимное уничтожение».

В свою очередь, присутствие небольших, но различий в долях изотопов кислорода говорит о том, что астероиды и кометы действительно «привезли» воду на Землю, но лишь небольшую часть их текущих запасов — около 5%. Иными словами, их запасы воды почти никак не могли повлиять на облик планеты и объемы ее океанов, которые должны были возникнуть почти сразу после рождения Земли.

Подобное открытие, как отмечают планетологи, ставит перед нами больше новых вопросов, чем дает ответов. Теперь непонятно, как этой воде удалось пережить столкновение Земли и Тейи и последующую бомбардировку планеты астероидами, и почему она не испарилась в космос на первых этапах формирования Земли.

Возможно, что наша планета родилась на гораздо более далеком расстоянии от Солнца, чем было принято считать, заключают ученые.
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