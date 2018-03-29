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15:22 (мск), источник: ТАСС

В регионах Сибири ожидаются дожди с метелями и гололед

ТАСС. 29 марта. Ухудшение погоды, по прогнозам синоптиков, ожидается в части регионов Сибири 30 и 31 марта — одновременно возможны дожди и метели, порывы ветра могут достигать 30 м/с, все это может привести к сбоям в энергоснабжении и ограничениям движения на дорогах и перевалах, передают региональные главки МЧС.

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Источник: Reuters

По данным ГУ МЧС по Республике Алтай, в регионе передано штормовое и экстренное предупреждение. В республике 30 и 31 марта ожидают дождь, мокрый снег, гололед и метели, усиление ветра до 18−23 м/с, в высокогорьях — до 27−32 м/с, похолодание. Сложная ситуация ожидается в Новосибирской области. По данным ФГБУ «Западно- Сибирское УГМС», днем 30 марта ожидается мокрый снег, гололед, температура днем до плюс 2 с похолоданием до минус 3 — 5, ветер с порывами до 18 м/с.

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В Красноярском крае 30 марта в Таймырском, Туруханском, Эвенкийском районах ожидаются порывы ветра 15−20 м/с и метель. В Кемеровской области пройдут дожди и мокрый снег, порывы ветра местами до 18−23 м/с. В Омской области 30 марта, как сообщили ТАСС в Обь-Иртышском гидрометцентре, ночью температура понизится до минус 8 — 13 градусов, при прояснении до минус 21, в отдельных районах порывы ветра будут достигать 23 м/с.

В регионах идет таяние снега, начались подтопления. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ситуация с паводком в поселке Каа-Хем Кызыльского района Тувы стабилизировалась, вода отступает, люди возвращаются в свои дома. В то же время, в поселке остаются подтопленными 126 дворов и 65 домов. В правительстве Тувы уточнили, что за сутки уровень воды снизился примерно на 30 сантиметров. В ночь на четверг в ПВР ночевали 28 человек, в том числе семь детей, тогда как зарегистрировано в пункте 440 человек, которые в случае необходимости могут быть там размещены.

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В Алтайском крае, где объявлен режим ЧС из-за паводка, ожидается усиление ветра до 23 м/с, а сильные осадки могут спровоцировать интенсивное таяние снега в населенных пунктах, разлив малых рек и стать причиной локальных подтоплений в низинах. По оценкам специалистов, осадки могут составить до половины месячной нормы, 30 марта ожидаются дожди, похолодание до минус 15 градусов, а 31 марта снегопад на всей территории края. В регионе подтоплены 4113 приусадебных участков и 1012 жилых домов, в которых проживают 2672 человека, эвакуированы 1682 человека.

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