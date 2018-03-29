В регионах Сибири ожидаются дожди с метелями и гололед

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По данным ГУ МЧС по Республике Алтай, в регионе передано штормовое и экстренное предупреждение. В республике 30 и 31 марта ожидают дождь, мокрый снег, гололед и метели, усиление ветра до 18−23 м/с, в высокогорьях — до 27−32 м/с, похолодание. Сложная ситуация ожидается в Новосибирской области. По данным ФГБУ «Западно- Сибирское УГМС», днем 30 марта ожидается мокрый снег, гололед, температура днем до плюс 2 с похолоданием до минус 3 — 5, ветер с порывами до 18 м/с.

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В Красноярском крае 30 марта в Таймырском, Туруханском, Эвенкийском районах ожидаются порывы ветра 15−20 м/с и метель. В Кемеровской области пройдут дожди и мокрый снег, порывы ветра местами до 18−23 м/с. В Омской области 30 марта, как сообщили ТАСС в Обь-Иртышском гидрометцентре, ночью температура понизится до минус 8 — 13 градусов, при прояснении до минус 21, в отдельных районах порывы ветра будут достигать 23 м/с.

В регионах идет таяние снега, начались подтопления. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, ситуация с паводком в поселке Каа-Хем Кызыльского района Тувы стабилизировалась, вода отступает, люди возвращаются в свои дома. В то же время, в поселке остаются подтопленными 126 дворов и 65 домов. В правительстве Тувы уточнили, что за сутки уровень воды снизился примерно на 30 сантиметров. В ночь на четверг в ПВР ночевали 28 человек, в том числе семь детей, тогда как зарегистрировано в пункте 440 человек, которые в случае необходимости могут быть там размещены.

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