Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Митта: «Я вообще больше не буду снимать»
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Жена работает, я – дома с дочкой: рассказ папы о жизни в декрете
Стали известны подробности смерти основателя "МММ" Сергея Мавроди
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
СМИ: в Петербурге горит крупнейший универмаг ДЛТ
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Поклонники считают, что 50-летняя Алика Смехова выглядит на 35
Тайра Бэнкс призналась, что делала пластику
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
17:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Силуанов назвал Улюкаева своим товарищем и отказался признать за ним вину

Министр финансов Антон Силуанов назвал бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева своим товарищем и отказался признавать, что экс-министр виновен по делу о взятке. Об этом глава Минфина рассказал в программе Hard Day’s Night на телеканале «Дождь».

Источник: РИА "Новости"

«Такие решения выносит суд, судебные органы. Безусловно, мне не хочется верить, что он виновен. Еще раз повторюсь, я не знаю, какие там есть доказательства правоты или неправоты Алексея. В конечном счете это судебное решение. В это верить мне, безусловно, не хочется», — заявил глава Минфина, отметив, что даже после ареста считает Улюкаева свои товарищем.

Силуанов также оспорил мнение, что за бывшего главу Минэкономразвития никто не вступался.

Я не могу сказать, что мы не вступались и коллеги не вступались. Я знаю целый ряд его товарищей, коллег тоже, которые так же выражали свою позицию в отношении сомнений относительно тех результатов, которые были положены в основу судебных решений.
Антон Силуанов
глава Минфина РФ
Читайте также
Сечин: менеджер — именно так я бы определил свое место

Отвечая на вопрос о страхе работы в правительстве, Силуанов заверил, что такого страха нет. По его словам, если бояться, что решения будут рассмотрены через призму лобби какой-то из групп, то ничего не получится. Минфин, по словам министра, работает, как считает нужным и не задумывается, что решения ведомства могут продвигать чьи-то интересы.

Антон Силуанов и Алексей Улюкаев долгое время работали вместе в государственных структурах России. Они хорошо друг друга знают по работе в Минфине, Минэкономразвития и Центральном банке России. В правительстве в должностях министров Улюкаев и Силуанов проработали в общей сложности более трех лет.

Министры неоднократно спорили друг с другом, потому что идеология ведомств зачастую предполагает кардинально разный подход на бюджетный и экономический процессы в стране.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев был признан виновным во взяточничестве, 15 декабря 2017 года экс-министру вынесли приговор — восемь лет лишения свободы в колонии строго режима. По версии следствия, министр требовал взятку в размере двух миллионов долларов за положительное одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

8 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин рассказал, как поступит с виновными в пожаре
Кто на самом деле виноват в кемеровской трагедии и почему она может повториться
МЧС установило очаг возгорания в «Зимней вишне»
Чрезвычайный прогноз. Какие катаклизмы предсказали россиянам
Захарова ответила Джонсону цитатой из Достоевского
Врачи сообщили об улучшении состояния Юлии Скрипаль
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчин
В Средневековье не умели рисовать кошек (фото)
Украина отказалась выдавать автора фейка о погибших в Кемерово
Спорт
СКА и Казань — фавориты. Прогноз на первые игры финальных серий Что может противопоставить питерцам ЦСКА без Шалунова и Шумакова, и откуда брать силы «Трактору»?
Авто
Разворот грузовика на краю обрыва (видео не для слабонервных) Чем хуже и опаснее дороги, тем выше мастерство водителей: это правило в очередной раз подтвердил водитель грузовика из Китая
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь