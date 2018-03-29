Силуанов назвал Улюкаева своим товарищем и отказался признать за ним вину
Министр финансов Антон Силуанов назвал бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева своим товарищем и отказался признавать, что
Министр финансов Антон Силуанов назвал бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева своим товарищем и отказался признавать, что
«Такие решения выносит суд, судебные органы. Безусловно, мне не хочется верить, что он виновен. Еще раз повторюсь, я не знаю, какие там есть доказательства правоты или неправоты Алексея. В конечном счете это судебное решение. В это верить мне, безусловно, не хочется», — заявил глава Минфина, отметив, что даже после ареста считает Улюкаева свои товарищем.
Силуанов также оспорил мнение, что за бывшего главу Минэкономразвития никто не вступался.
Я не могу сказать, что мы не вступались и коллеги не вступались. Я знаю целый ряд его товарищей, коллег тоже, которые так же выражали свою позицию в отношении сомнений относительно тех результатов, которые были положены в основу судебных решений.
Отвечая на вопрос о страхе работы в правительстве, Силуанов заверил, что такого страха нет. По его словам, если бояться, что решения будут рассмотрены через призму лобби
Антон Силуанов и Алексей Улюкаев долгое время работали вместе в государственных структурах России. Они хорошо друг друга знают по работе в Минфине, Минэкономразвития и Центральном банке России. В правительстве в должностях министров Улюкаев и Силуанов проработали в общей сложности более трех лет.
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