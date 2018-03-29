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16:19 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

«Тотальный диктант-2018» пройдет в Нижнем Новгороде 14 апреля на семи площадках

«Тотальный диктант-2018» пройдет в Нижнем Новгороде 14 апреля на семи площадках. Об этом заведующая кафедрой преподавания русского языка как родного и иностранного НГЛУ им. Добролюбова Наталия Макшанцева сообщила на пресс-конференции 29 марта 2018 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По словам Макшанцевой, текстом диктанта станет отрывок из произведения «Дети мои» в трех частях («Утро», «День» и «Вечер») писательницы Гузели Яхиной. Роман посвящен теме немцев, живших на территории Поволжья в период с 1916 по 1938 год, и рассказывает о судьбе немецкой автономии на Волге. Главный герой романа — деревенский учитель по имени Яков Иванович Бах. Макшанцева заметила, что пока сложно сказать, насколько трудно будет писать такой текст участникам акции.

Основная площадка в Нижнем Новгороде — НГЛУ им. Добролюбова (ул. Минина, 31а), вуз примет до 800 человек. Другие площадки: НИУ ВШЭ (Львовская, 1б) — до 250 человек, библиотека им. Ленина (ул. Варварская, 3) — до 200 человек, музей Добролюбова (ул. Лыковая Дамба, 2), школа № 52 (ул. Чкалова, 26), библиотека им. Короленко (ул. Родионова, 199 корп.2). Седьмой закрытой площадкой станет редакция газеты «Комсомольская правда» — на 24 человека. Для иностранных студентов акция будет организована на базе НГЛУ.

Макшанцева также заметила, что сейчас идут переговоры об организации еще одной восьмой площадки в Сормовском культурно-просветительском центре. Решение будет принято в ближайшее время.

ННГУ им. Лобачевского, по словам Макшанцевой, отказался от участия в акции в этом году. «У них сложный период — вуз проходит аккредитацию, поэтому им некогда заниматься вопросами подготовки к тотальному диктанту», — ответила Макшанцева.

Читать текст на нижегородских площадках пригласили врио губернатора региона Глеба Никитина, представителей областного правительства, в том числе министра культуры Сергея Горина, министра образования Сергея Злобина, представителей департамента культуры города, директора Нижегородской государственной академической филармонии Ольгу Томину, почетного гражданина города Татьяну Виноградову, писателя Нину Звереву, режиссера Льва Харламова и других.

Для того, чтобы поучаствовать в акции, необходимо обязательно зарегистрироваться на сайте диктанта. Также всем испытуемым необходимо принести с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении для тех, кому еще не исполнилось 14 лет). Регистрация на площадки начнется 4 апреля.

Ожидается, что в акции в этом году примут участие до 1,6 тысяч жителей Нижегородской области. В 2018 году акция пройдет в 1000 населенных пунктов по всему миру. Макшанцева также обратила внимание, что итогам прошлого года в Нижегородской области было 120 отличных оценок.

Начало мероприятия — в 14:00.

Напомним, в 2017 году тотальный диктант проходил на девяти площадках, в 2016 — на шести, в 2015 — на четырех.

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