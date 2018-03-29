Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчин

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Но вот 2018 год, феминизм, женщины самостоятельны и самодостаточны — и тем, кто взрослел в такой системе координат, уже непонятно — а какие правила игры? Вот как общаться с женщиной в эпоху, как ее называют, феминизма?

Итак, как устроен мир сегодня.

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Поговорим о деньгах

Женщины 35−45 и старше и не сомневаются, что платит всегда мужчина. Щедрость мужчины — на первом, третьем, четвертом и шестом месте. Где-то там затесались ум, внешность и сексуальность, но это так — между делом. Раньше девушка могла только на одних свиданиях неплохо прокормиться — тут и рестораны, и кино, и путешествия, и подарки. Хорошая прибавка к бюджету, эти свидания.

Если мужчина вдруг не платит или делает это неохотно, выбирает рестораны попроще — он тут же идет в архив. Оказалось, что есть и высший уровень — это когда мужчина платит за всех подруг. Не то чтобы всегда, но если он зашел в ресторан, а там вы с подругой, или, наоборот, к вам присоединилась за ужином подружка — вот идеально, чтобы он закрыл и ее счет. Лично я о такой установке узнала довольно поздно и слегка опешила: «А сколько вообще денег должно быть у мужчины?» — спросила я знакомую, которая разделяет такие взгляды. Внятного ответа не было — я получила лишь невнятное бормотание на тему, что дело не в деньгах, а в широте души… Причем эта знакомая — ни разу не гламурная киса, не «золотоискательница», а успешная девушка, умная и прекрасно образованная.

Возможно, раньше, когда девушки не работали или работали «на еду» (в рассчете, что все остальное обеспечит альфа-самец), такой подход был чем-то вроде наивной детской мечты о Деде Морозе, который приходит не раз в год, а каждый день — и с мешком подарков. Но сейчас все сами зарабатывают, и когда ты думаешь, сколько расходов у мужчины, с которым ты встречаешься, то невольно проявляешь больше милосердия. Правда, далеко не у всех.

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Кто кого танцует

На вечеринках и в клубах мы все видели девушек, которые стоят такими букетами по три-пять штук и ждут. Ждут, когда их заметят, когда заговорят, предложат выпить и все такое. Иногда девушки получают, что хотят, а иногда их спрашивают: «Сколько?». Ну да, не всегда ясно, чего они там озираются — может, клиента ищут.

Многие… ммм… большинство девушек считает, что «первый шаг» должен делать мужчина. И второй тоже. И третий и тысячный. Мужчина должен прямо-таки маршировать вокруг девушки, беспрестанно находясь в движении. Это уже притча во языцах, как русские девушки обращаются с «Тиндером» — силы духа лайкнуть мужчину им хватает, но написать ему?! Вы что? И девушки сливаются из приложения. Они не могут себе позволить такое падение нравов.

В чем тут, к черту, смысл, понять невозможно. Вот женщины баллотируются в президенты, с одной стороны, а с другой — умрут девственницами, но не подойдут сами к мужчине.

Понятно, что дальше тоже вся игра в таком духе — он должен первым позвонить, первым поцеловать, первым признаться в любви, именно он должен сделать предложение (а в том, что он ДОЛЖЕН сделать предложение — можете не сомневаться, иначе все зря, «я потратила на него лучшие годы»). Девушки ждут решительных действий. И обижаются, если мужчина не выполняет программу — тогда он «говнюк» и «сволочь».

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Цветок ее страсти

Конечно, женщинам нравится секс. Но вся эта система женских взглядов так отвратительно устроена, что почти любая женщина стесняется бурно проявлять свои желания, она стыдится предлагать секс мужчинам (о таком, честно говоря, и речи не идет), она уверена, что только почти уже любовь и душевная близость оправдывают то, что она снимает трусы и раздвигает ноги.

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Если мужчина тащит в постель на первом свидании — большинство женщин подумают, что он «хочет ее использовать». Она может и подыграть — ну, предаться бурной страсти, но, поверьте, мужчине это аукнется. В какой-то момент обязательно случится истерика на тему «как ты мог!», «ты меня использовал!», «я тебе нужна только для секса!».

Все эти предрассудки порождают идиотские выводы, вроде «мужчины полигамны», «женщины фригидны», бла-бла-бла. Да, это попытка объяснить неадекватное поведение. На самом же деле женщины любят секс, женщины хотят секс — просто им за это стыдно. Им всю жизнь объясняли, как ведут себя «приличные девушки», и они поверили в этот бред.

Как со всем этим жить

1) Деньги

Не то чтобы Европа такая уж очень прогрессивная в смысле отношений, но там уже какое-то время работают очень понятные новые правила. Если вы идете на первое свидание — платит тот, кто приглашает. Если не понятно, кто кого пригласил — платят поровну (если один из участников не сказал, что сам заплатит). Ухаживают обоюдно. Секс — нормальная история, никто не стесняется им заниматься, никто в первый же раз не лежит с членом в вагине и не думает: «Какое свадебное платье выбрать?».

У нас пока не работает ничего — вроде новые установки уже есть, но никто их не соблюдает. И мужчины, естественно, в растерянности — сидит такая девушка напротив, ругает Вайнштейна, осуждает сексизм, а как приносят счет — так она отводит глаза, а платит, как всегда мужчина.

У девушек, как доходит до дела, весь феминизм, все лозунги и принципы разлетаются в прах.

Минуту назад перед вами была Амазонка, посылающая стрелы в депутата Слуцкого, но вот уже она трепещущая маргаритка, которая боится запятнать свою честь поцелуем до свадьбы.

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И сейчас самое время мужчинам заявить о своих правах. Дружеское свидание? Платят оба. Просто свидание? Договоритесь заранее, если не хотите платить за ужин. Девушки явно сами еще долго не выйдут из патриархального оцепенения — при всей якобы феминизации.

Если вы не уверены, как сильно вам нравится девушка, или если вы рассчитываете на секс — и вот ради него оплачиваете и устрицы, и шампанское, то зачем вам потом впустую злиться на то, что девица сбежала? Объяснитесь заранее! Допустим, она будет считать вас жадным козлом. Ну и что? Зато вы будете считать ее лицемерной коровой.

Понимаете, совсем не стыдно быть обычным мужчиной, который получает среднюю зарплату и не очень может себе позволить бесконечные ухаживания. Если вы ей нравитесь — она пойдет на ваши условия, если разделение расходов ее отпугнет — ну, значит, ей нужен богатый папик. Зачем вам делать вид, что вы — это он? Это что, получится, что она отдалась вам за ужин? Могу представить, что за секс это будет.

Может, вам, как и девушкам, страшно стряхнуть с себя пыль шовинизма, но вы хотя бы задумайтесь над этим.

2) Кто первый?

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Ждите от женщин инициативы. Можете так прямо и сказать: не люблю такие игры, если тебе понравилось свидание — позвони мне. Буду ждать звонка. Ну, в таком роде. Судя по тому, сколько в Германии, например, подписей под аккаунтами в «Тиндере», наподобие «Не бойся писать первой» — брать все в свои руки боятся не только русские девушки. Пусть она тоже вас куда-то приглашает. Угощает. Это нормально. Возможно, вы потеряете на этом каких-то женщин, но, с другой стороны, если девушки поймут, что теперь мужчины именно так себя ведут — им придется что-то изменить в своей программе.

3) Если хотите секса — скажите это

Если честно, у нас как-то не умеют изящно об этом говорить, но наберитесь мужества и сообщите, что она вам очень нравится, и вы бы хотели сегодня, вот прямо сейчас, заняться любовью. Допустим, девушка вся такая смутилась и бормочет, что сегодня она не готова. А вы не тупите и спросите, когда она будет готова, потому что вы-то готовы прямо сейчас, и она тоже должна уважать ваши желания, а не только вы ее. Только говорить об этом надо мягко, без агрессии и претензий. Нормальный разговор по душам. Вы не настаиваете, а просто выясняете отношения. У нее есть разумная причина? Она вас не хочет? Она стыдится «быть шлюхой»? Это предрассудки или у нее, например, цистит в этот момент? Нет ничего нормального, если женщина набита предрассудками, как помойный мешок. Если ее сдерживают какие-то нелепые стереотипы — вот пусть ей хватит смелости сказать об этом. Ну, или пусть уже признается, что вы ей не нравитесь — лучше узнать об этом сейчас, а не на пятом свидании, когда она окончательно решит, что вы не мужчина ее мечты.

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Я знаю мужчин, которые щедро угощают, приезжают на шикарных машинах, а потом оказывается, что деньги они брали в кредит, а машины — у друзей. И все это потому, что им стыдно было быть собой — нормальными людьми без миллионов на счетах и с проездным на метро. Ну да, девушки ожидают «принца». Ну, и пусть утрутся.

Будьте реальными людьми — девушкам уже надо понять, что времена, когда мужчина драл себе задницу ради того, чтобы доказать, что «он мужчина» прошли. Девушки сами эти времена отменили.

Иначе еще много лет, если не десятков лет, мы так и будем торчать в этих извращенных отношениях — вот когда любой мужчина по умолчанию шовинист и тиран, но при этом он должен… он должен, должен и должен всем и всегда. И придется терпеть любую, кто согласится раздвинуть ноги, кто хотя бы реже, чем раз в недею будет зудеть, что вы не купили ей шубу, и кто уже на третьм свидании будет ожидать предложений «Выйди за меня». Ну, если вы готовы продолжать в том же духе — продолжайте. Если нет — сделайте хоть что-нибудь, хоть шаг в другую сторону. Будьте же мужчиной, бугага.