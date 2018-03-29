До -25°С похолодает на Южном Урале
Морозная погода сохранится в Челябинской области.
Морозная погода сохранится в Челябинской области.
Синоптики прогнозируют значительный перепад температур, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Так, согласно сведениям регионального Гидрометцентра, в ночь на пятницу, 30 марта, столбики термометров опустятся до -13−18°С, а в низинах — до -25°С, на
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