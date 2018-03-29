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15:50 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

До -25°С похолодает на Южном Урале

Морозная погода сохранится в Челябинской области.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 87% 761 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: РИА "Новости"

Синоптики прогнозируют значительный перепад температур, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, согласно сведениям регионального Гидрометцентра, в ночь на пятницу, 30 марта, столбики термометров опустятся до -13−18°С, а в низинах — до -25°С, на юго-востоке — до -8°С. Днем же воздух прогреется до -2°С. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. Скорость ветра составит от четырех до девяти метров в секунду с отдельными порывами до четырнадцати.

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