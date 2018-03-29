До -25°С похолодает на Южном Урале

Так, согласно сведениям регионального Гидрометцентра, в ночь на пятницу, 30 марта, столбики термометров опустятся до -13−18°С, а в низинах — до -25°С, на юго-востоке — до -8°С. Днем же воздух прогреется до -2°С. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. Скорость ветра составит от четырех до девяти метров в секунду с отдельными порывами до четырнадцати.