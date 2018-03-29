В Перми появятся шесть новых остановок общественного транспорта

Максимальная цена контракта — 900 тыс. руб. Подрядчик должен спроектировать новые остановки по ул. Солдатова в районе дома по ул. Лодыгина, 53 по направлению в город, по ул. Кировоградской напротив дома № 180 по направлению из города, по ул. Заборной в створе с ул. Судостроителей в оба направления, по ул. Ветлужской между остановочными пунктами «Микрорайон Акуловский» и «Микрорайон Комсомольский» по направлению из города.

Как сообщили «Новому компаньону» в администрации города, проекты планируется разработать до конца 2018 года. Указанные новые остановки при возможности реализации появятся в городе в течение трёх лет.

Также подрядчику нужно представить проект переобустройства существующей остановки «Лицей № 3» по ул. Архитектора Свиязева по направлению к ул. Космонавта Леонова. В администрации пояснили, что краевое ГИБДД потребовало разместить остановочный пункт «Лицей № 3» в соответствии с требованиями ГОСТ. Поэтому его планируется перенести за регулируемый пешеходный переход.