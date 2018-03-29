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15:56 (мск), источник: ИА Башинформ

Как отдыхаем на 1 мая — Минтруд Башкирии

УФА, 29 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В соответствии с Трудовым кодексом России, 1 мая — Праздник Весны и Труда и 9 мая — День Победы — являются нерабочими праздничными днями.

Для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней постановлением российского правительства выходной день с воскресенья 7 января перенесен на среду 2 мая. С субботы 28 апреля — на понедельник 30 апреля.

Таким образом, выходными днями в связи с праздничными днями при пятидневной рабочей неделе являются 29, 30 апреля и 1, 2, 9 мая 2018 года. Продолжительность работы в субботу 28 апреля и вторник 8 мая 2018 года сокращается на один час.

На основании Трудового кодекса России при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни 1 и 9 мая в число календарных дней отпуска не включаются, пояснили в пресс-службе Минтруда Башкирии.

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