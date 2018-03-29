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15:56 (мск), источник: Volga News

С 1 апреля в регионе вводится ограничение на проезд тяжеловесного транспорта

С 1 апреля в Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. Соответствующий приказ областного минтранса опубликован на сайте ведомства.

Источник: Reuters

Ограничения традиционно устанавливаются на весенне-летний период и объясняются необходимостью обеспечения сохранности дорог во время неблагоприятных природно-климатических условий.

Весеннее ограничение будет действовать с 1 по 30 апреля для транспортных средств, имеющих нагрузку на каждую ось более 7 тонн.

Летнее ограничение движения введут с 20 мая по 31 августа для тяжеловесных транспортных средств, у которых нагрузка на ось превышает установленные значения на территории Российской Федерации, при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C.

Временные ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, на пассажирские автобусные перевозки, на перевозки продуктов, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов и некоторые другие виды перевозок.

Напомним, на федеральных дорогах ограничения вводиться не будут. По территории Самарской области проходит 700 км дорог федерального подчинения: М-5 «Урал» с подъездами к Самаре, Ульяновску и Оренбургу, А-300 (Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном), Р-228 (Сызрань — Волгоград).

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