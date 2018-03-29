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16:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ВЦИОМ: пятая часть россиян не удовлетворены своей жизнью

Доля неудовлетворенных своей жизнью россиян за год снизилась с 24% до 21%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Источник: Reuters

Индекс удовлетворенности жизнью в феврале 2018 года составил 55 пунктов против 42 пунктов в феврале прошлого года. Текущее значение ниже уровня 2014 года — 64 пункта. О том, что жизнь их в целом устраивает, сегодня заявляют 49% россиян, об обратном — 21%. 27% частично согласны и с первыми, и со вторыми.

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Около трети россиян (32%) ждут улучшения жизненной ситуации, пессимистично оценивают свои перспективы 13%, а еще 39% респондентов изменений не ждут.

Индекс удовлетворенности жизнью рассчитывается как разница положительных, средних и отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем оптимистичнее настроены респонденты.

Опрос ВЦИОМ был проведен 22 и 24 февраля 2018 года методом телефонного интервью. Участники опроса — россияне старше 18 лет.

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