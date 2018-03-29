ВЦИОМ: пятая часть россиян не удовлетворены своей жизнью

Индекс удовлетворенности жизнью в феврале 2018 года составил 55 пунктов против 42 пунктов в феврале прошлого года. Текущее значение ниже уровня 2014 года — 64 пункта. О том, что жизнь их в целом устраивает, сегодня заявляют 49% россиян, об обратном — 21%. 27% частично согласны и с первыми, и со вторыми.