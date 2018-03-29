ВЦИОМ: пятая часть россиян не удовлетворены своей жизнью
Доля неудовлетворенных своей жизнью россиян за год снизилась с 24% до 21%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Доля неудовлетворенных своей жизнью россиян за год снизилась с 24% до 21%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Индекс удовлетворенности жизнью в феврале 2018 года составил 55 пунктов против 42 пунктов в феврале прошлого года. Текущее значение ниже уровня 2014 года — 64 пункта. О том, что жизнь их в целом устраивает, сегодня заявляют 49% россиян, об обратном — 21%. 27% частично согласны и с первыми, и со вторыми.
Индекс удовлетворенности жизнью рассчитывается как разница положительных, средних и отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем оптимистичнее настроены респонденты.
Опрос ВЦИОМ был проведен 22 и 24 февраля 2018 года методом телефонного интервью. Участники опроса — россияне старше 18 лет.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.