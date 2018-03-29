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16:38 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане ночью 30 марта ожидается до -21 градуса

Синоптики прогнозируют морозную погоду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 87% 761 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Аргументы и факты

До минус 21 градуса похолодает в Татарстане ночью и ранним утром, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

30 марта осадков не ожидается, ветер юго-западный слабый, днем до умеренного. Минимальные температуры воздуха ночью -11 -16˚, при прояснениях до -21˚. Днем -4 +1˚.

31 марта ночью будет без осадков, днем и вечером небольшой снег, местами слабая метель. Ветер юго-западный, южный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью -7 -12º; при прояснениях до -16º. Максимальная температура воздуха днем -3 +2º. На дорогах гололедица.

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