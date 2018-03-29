В Татарстане ночью 30 марта ожидается до -21 градуса
Синоптики прогнозируют морозную погоду.
Синоптики прогнозируют морозную погоду.
До минус 21 градуса похолодает в Татарстане ночью и ранним утром, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
30 марта осадков не ожидается, ветер
31 марта ночью будет без осадков, днем и вечером небольшой снег, местами слабая метель. Ветер
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