В Татарстане ночью 30 марта ожидается до -21 градуса

Источник: Аргументы и факты

До минус 21 градуса похолодает в Татарстане ночью и ранним утром, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

30 марта осадков не ожидается, ветер юго-западный слабый, днем до умеренного. Минимальные температуры воздуха ночью -11 -16˚, при прояснениях до -21˚. Днем -4 +1˚.