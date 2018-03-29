Молодожены устроили свадебный обед в ресторане быстрого питания

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Джоэл и Пэйтон Джиакомантонио свой первый праздничный обед в качестве законных супругов устроили в сети ресторанов быстрого питания KFC. И даже провели в заведении свадебную фотосессию.

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Дело в том, что регистрация брака состоялась в 11 часов утра, а банкет был назначен на шесть часов вечера. Сразу после регистрации молодожены отправились на фотосессию, но через некоторое время и они, и гости, и сам фотограф сильно проголодались, а потому решили всей компанией заехать и перекусить жареной курочкой.