Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла звезда французского кино Стефан Одран
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Нюша призналась, что все время думает о беременности
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Оливковое масло назвали эликсиром
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Мэр где?: Путин возмущен отсутствием главы Кемерова на совещании
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Смертный приговор доллару подписан: эксперты о выборе РФ
РФ готовит ответ Украине за дипломатов - СМИ
В центре Петербурга загорелся крупнейший универмаг - СМИ
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Поклонники считают, что 50-летняя Алика Смехова выглядит на 35
Тайра Бэнкс призналась, что делала пластику
Как эмпатия может навредить работе
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Потерявший семью в пожаре в Кемерово указал на виновных
Путин приступил к кадровой перестановке в МИД РФ
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10Скончался Сергей Мавроди
16:15 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Молодожены устроили свадебный обед в ресторане быстрого питания

Супруги из Австралии являются поклонниками известной сети KFC.

Источник: Reuters

Джоэл и Пэйтон Джиакомантонио свой первый праздничный обед в качестве законных супругов устроили в сети ресторанов быстрого питания KFC. И даже провели в заведении свадебную фотосессию.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В Австралии пара поженилась во время шторма (фото)

Дело в том, что регистрация брака состоялась в 11 часов утра, а банкет был назначен на шесть часов вечера. Сразу после регистрации молодожены отправились на фотосессию, но через некоторое время и они, и гости, и сам фотограф сильно проголодались, а потому решили всей компанией заехать и перекусить жареной курочкой.

Сотрудники ресторана и его посетилили очень удивились, когда к дверям подъехал лимузин, из него вышли молодожены и прямиком отправились делать заказ. Пообедав, Джоэл и Пэйтон, которые вместе уже шесть лет, также сделали в заведении несколько снимков на память.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

МЧС установило очаг возгорания в «Зимней вишне»
В Средневековье не умели рисовать кошек (фото)
Захарова ответила Джонсону цитатой из Достоевского
Чрезвычайный прогноз. Какие катаклизмы предсказали россиянам
Власти ДНР назвали обвинение в применении лазеров бредом
Шеф-повар разделал оленью ногу на глазах у протестующих веганов
На уточках для ванн обнаружили миллиарды бактерий
Спорт
СКА и Казань — фавориты. Прогноз на первые игры финальных серий Что может противопоставить питерцам ЦСКА без Шалунова и Шумакова, и откуда брать силы «Трактору»?
Авто
Новый дерзкий Nissan бросит вызов «Тойоте Камри» Nissan презентовал седан Altima шестого поколения, на который представители марки возлагают очень большие надежды
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Все крупные телебашни России выключат подсветку в память о погибших в Кемерове
Контрактники и офицеры смогут приобретать более качественное жилье
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь