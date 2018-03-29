Молодожены устроили свадебный обед в ресторане быстрого питания
Супруги из Австралии являются поклонниками известной сети KFC.
Супруги из Австралии являются поклонниками известной сети KFC.
Джоэл и Пэйтон Джиакомантонио свой первый праздничный обед в качестве законных супругов устроили в сети ресторанов быстрого питания KFC. И даже провели в заведении свадебную фотосессию.
Дело в том, что регистрация брака состоялась в 11 часов утра, а банкет был назначен на шесть часов вечера. Сразу после регистрации молодожены отправились на фотосессию, но через некоторое время и они, и гости, и сам фотограф сильно проголодались, а потому решили всей компанией заехать и перекусить жареной курочкой.
Сотрудники ресторана и его посетилили очень удивились, когда к дверям подъехал лимузин, из него вышли молодожены и прямиком отправились делать заказ. Пообедав, Джоэл и Пэйтон, которые вместе уже шесть лет, также сделали в заведении несколько снимков на память.
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